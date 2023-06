Tension politique : "Rêve", le triste message du chanteur Baye Mass qui fait pleurer les internautes !

Comme annoncé sur Seneweb le chanteur engagé Baye Mass, touché par les émeutes survenues ces derniers jours à Dakar et dans le reste du Sénégal, a lancé un cri du cœur à travers une nouvelle chanson intitulée "Guënte".



Dans cet opus, Baye adresse un message fort au président de la République ainsi qu'à tous les politiciens.





Baye Mass estime que le pouvoir n'est pas éternel ; il est éphémère. D'où l'importance de réfléchir avant d'agir violemment sur un peuple innocent. De plus, tout politicien qui aspire à diriger le pays doit avoir un comportement exemplaire. Civil, FDS, politicien, l'artiste appelle tout le monde à rendre merveilleux le nom "Sénégal".





"En tant qu'artistes, nous avons la responsabilité d'utiliser notre art pour transmettre un message de paix, de tolérance et d'unité. Rappelons à tous que la paix est un choix possible et que chacun de nous doit contribuer pour un Sénégal meilleur", a-t-il déclaré.