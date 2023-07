The Return : Une soirée mémorable pour honorer les leaders africains

La deuxième édition de « The Return » touche à sa fin après trois jours d’activités. La soirée du gala organisée par ScenAfrik dimanche 23 juillet au grand théâtre de Dakar Doudou Ndiaye Coumba Rose fut un événement haut en couleurs et en émotions.





La présidente de ScenAfrik, Rama Ata Gaye, a inauguré la soirée en soulignant l'importance de cet événement pour mettre en avant les personnalités africaines et les afrodescendants remarquables.









L’invité d’honneur de cette deuxième édition, Harry Roselmack, a également pris la parole pour saluer l'initiative de ScenAfrik et revenir sur la portée symbolique des actions effectuées du 21 au 23 juillet.





Dans un premier temps, la première catégorie de prix, le Swift Driver, a été décernée. Il récompense le professionnalisme et le leadership des autorités africaines et a honoré trois agents de la ville de Dakar, à savoir : Makhtar Diao, directeur de la Culture et du Tourisme de la ville de Dakar, Eric Correia, chargé de mission au bureau du maire de la ville de Dakar et Pape Diakhaté, conseiller du maire de la ville de Dakar.





Les Swift Move Awards ont été décernés aux personnalités publiques et aux autorités africaines qui se sont distinguées par leur vision. Dr. Massamba Gueye, ambassadeur de cette deuxième édition de « The Return », a reçu le Swift Move de l'Autorité Visionnaire. Souleymane Ndiaye, DG SAPCO S.A, a été honoré du Swift Move Jeune Elite Politique Panafricaine. Abdourahmane Gaye, DG SUNU CORP, ingénieur en système embarqué et chef ingénieur principal de Safran, a reçu le Swift Move/Returner Genies Diasporas. Karim Wade, homme politique et fils de Me Abdoulaye Wade, a été distingué par le Swift Move d'Honneur. Le prix de ce dernier a été réceptionné par les députés du Parti démocratique sénégalais (PDS) qui sont venus en masse.







La cérémonie s'est poursuivie avec la remise des Dambe Awards, distinction la plus prestigieuse de cette soirée. Ronny Turiaf, ancien international français de Basket-ball, a reçu le Dambe Award « the Heart », tandis que les anciens présidents de la République Abdou Diouf (1981-2000) et Abdoulaye Wade (2000-2012) ont été honorés dans la catégorie Dambe Awards Hommes D’État.







Des défilés de mode ont apporté une touche artistique à la soirée, avec des créations de jeunes stylistes sur le podium.





Les Dambe Awards ont également récompensé Alhassane Aliou N'diaye dans la catégorie du Dambe Award du « goor Golou », et Positive Black Soul pour le Dambe Award de « la Créativité ». Harry Roselmack est revenu sur le podium pour, cette fois-ci, recevoir le prix le Dambe Awards « The Face ».