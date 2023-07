Thérèse Faye Diouf à pied d’œuvre pour l’autonomisation des femmes de Mbacké

Mis en place sur instruction du président Macky Sall pour faciliter le financement des jeunes, des femmes et secteur privé, le Fonds de garantie des Investissements Prioritaires (FONGIP) est à pied d’œuvre pour la réussite de cette mission.





C'est dans ce cadre que l'administratrice générale du Fongip, Thérèse Faye était à Mbacké pour présider une séance de formation des femmes organisée par Thione Niang, initiateur du programme GIVE 1 PROJECT.





" Ici à Mbacké, à peu près 27 millions F Cfa ont été décaissés pour des Gie qui sont déjà formés par GIVE 1 PROJECT. Et d'autres GIE ont été financés dans d'autres localités du Sénégal. Et sur instruction du président de la République, nous comptons continuer cette collaboration avec GIVE 1 PROJECT pour effe toucher le maximum de jeunes et de femmes qui sont dans le Sénégal des profondeurs m, qui aspirent à développer leurs projets", assure Thérèse Faye.





L'administratrice générale du Fonds a déclaré devant le ministre maire de Mbacké Gallo Bâ que sa commune va bénéficier du Fogaville (Fonds de Garantie des collectivités locales pour faciliter l’accès au financement pour les communes et leurs populations porteuses de projets de création d’entreprises ou d’extension par l’octroi de garantie).





Thione Niang et l'édile de Mbacké Gallo Bâ ont magnifié le travail abattu par Thérèse Faye. Pour eux, l'administratrice générale du Fongip est en train de mettre en œuvre la vision du président Macky Sall.





Plus de détails dans cette vidéo ci-dessous