Thiès : Les foyers religieux de la région sensibilisés sur les missions de la Haute Autorité du Waqf

Dans le cadre de l’atelier d’information, de sensibilisation et de partage sur le waqf qu’elles organisent du 24 au 26 octobre 2023, à Thiès, à l’endroit des membres de la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal (LIPS), la Haute Autorité du Waqf (HAW) et la LIPS ont saisi l’occasion pour effectuer une série de visites aux foyers religieux des départements de Thiès, Tivaouane et Mbour. Ces visites, qui ont démarré mardi 24 octobre par le département de Thiès, visent à sensibiliser les foyers religieux sur la HAW, qui a pour missions principales de « vulgariser le waqf ; contrôler et superviser les waqf privés ; gérer et administrer les waqf publics». Et dans sa mission de vulgarisation, la HAW estime que l’Imam est la personne la mieux placée pour aider à sensibiliser sur l’importance du waqf et la manière de le faire.









Rencontres avec les foyers religieux de Thiès et Tivaouane





Ainsi, Racine Ba, accompagné de son équipe et du président de la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal, Imam Ahmad Dame Ndiaye, et ses collaborateurs, s’est rendu au domicile du Khalife Serigne Mounirou Ndiéguène, sis au quartier Keur Mame Aladji, du nom de son fondateur El Hadj Ahmadou Barro Ndiéguène. Ici, le Dg de la HAW, après avoir décliné l’objet de leur visite, a présenté au chef religieux les missions et la vision de son institution. Il a aussi évoqué la mise en place du fonds waqf public monétaire, qui a été créé par le Chef de l’Etat Macky Sall. M. Ba a également profité de l’occasion pour solliciter des prières pour l’atteinte des objectifs de la HAW.





Le Khalife Serigne Mounirou Ndiéguène, pour sa part, s’est réjoui de la visite, tout en adhérant à la démarche prônée par le Dg Racine Ba.





Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Touré





Après Keur Mame Aladji, la délégation a fait cap dans un autre quartier de la ville de Thiès pour rendre visite à Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Touré, khalife de la famille de feu Serigne Saliou Touré, rappelé à Dieu récemment. Ici aussi, le Dg de la HAW a pris son temps pour faire connaître son institution et ses grands projets au profit des daaras et les « ndongo daaras ».





L’ancien maire de Thiès, Talla Sylla, venu trouver la délégation sur place, n’a pas manqué de magnifier et saluer la démarche et l’initiative, à son tour. Le marabout, quant à lui, a exprimé son adhésion, tout en se réjouissant de la visite.





L’Institut Al-Azhar de Thiès





Avant de prendre congé des lieux, la délégation a visité l’Institut Al-Azhar (Centre Cheikh Mouhamadoul Bachir de Thiès), situé juste à côté du domicile de Serigne Cheikh Ahmadou Bamba Touré. Ici, Racine Ba a rencontré le directeur de l’Institut, El Hadj Fadilou Bousso. Ce dernier, qui connaît bien le waqf, est revenu sur les différents waqf que Serigne Mourtada Mbacké a mis en place un peu partout à travers le pays.





Le complexe Médinatoul Mounawara





La délégation a aussi rendu visite à Serigne Khalifa Kébé. Après une petite pause déjeuner, ils ont fait cap à Médina Fall (Thiès), au complexe Médinatoul Mounawara. Composé d’un institut islamique et d’une grande mosquée, ce complexe s’active dans le waqf depuis belle lurette.





Le daara de l’Imam Mbaye Kébé à Colobane Tanghor





Cette première journée de visites de proximité a été bouclée à Colobane Tanghor (Thiès) tard dans la soirée. Ici, l’équipe de la HAW et les membres de la LIPS ont visité le daara de l’Imam Mbaye Kébé. Il s’agit d’un institut avec internat en construction (R+1) au profit des enfants issus des familles démunies qui aspirent à mémoriser le Coran.





Khalife général de Ndiassane





Le mercredi 25 octobre, la Haute Autorité du Waqf et la Ligue des Imams et Prédicateurs du Sénégal se sont rendues dans le département de Tivaouane. Ainsi, elles ont d’abord effectué une visite chez le khalife général de Ndiassane, Cheikh Bouh Sidy Makhtar Kounta. Ici, les visiteurs ont été reçus au nom du khalife par son porte-parole Cheikhal Khalifa Kounta. Tour à tour, Imam Ahmad Dame Ndiaye et Racine Ba sont revenus sur le sens de la visite. Ils ont également sensibilisé le représentant du khalife sur les différents projets et programmes de la HAW pour le développement du waqf dans le pays, notamment dans les foyers religieux.





Le porte-parole du khalife de Ndiassane, très séduit par l’initiative et la démarche, a adhéré sans hésiter. Pour Cheikhal Khalifa Kounta, le waqf a un apport considérable sur la prise en charge et les conditions d’apprentissage dans les daaras et instituts islamiques. A ce titre, il a tenu à remercier le président de la République pour ces projets ambitieux, tout en promettant le soutien total de Ndiassane pour leur réussite.





« Cette initiative devait voir le jour depuis très longtemps »





Après Ndiassane, la délégation a fait cap sur Tivaouane. Sur place, elle a été reçue à la Zawiya El Malick Sy par Serigne Mbaye Sy Abdou. Ici également, le Président de la LIPS et le Directeur général de la HAW, après avoir décliné l’objet de leur visite, ont souligné les missions de la HAW et l’importance et l’apport du waqf. En réponse aux visiteurs, Serigne Mbaye Sy Abdou s’est réjoui de l’objet de la visite et promis de rendre compte au khalife.





Aussi a-t-il salué cette initiative de promouvoir et développer le waqf, tout en estimant que cela devait voir le jour depuis très longtemps.





La mosquée Masdjidoul Qubaa de Thiès, un modèle de waqf au Sénégal





La délégation s’est enfin rendue à la grande mosquée Masdjidoul Qubaa de Thiès, située sur la route de la corniche, au niveau du grand rond point, en allant vers Tivaouane. Bâtie au cœur d’un complexe (poste de santé, une université islamique et un orphelinat dont les travaux sont en cours), ce haut lieu de prière flambant neuf qui a ouvert ses portes en 2019, est un modèle de waqf dans la région de Thiès et dans le pays.





Trouvé sur place, son constituant, Abdoulaye Diop, ancien ministre de l’Economie et des Finances sous Abdoulaye Wade, a renseigné que ce complexe est un waqf qui a été formalisé auprès d’un notaire, conformément à la loi de 2015 sur le waqf, votée à l’Assemblée nationale du Sénégal. Le constituant a également annoncé d’autres projets en cours. Il s’agit de transformer le poste de santé en centre de santé, la finition de l’université islamique, la construction d’un orphelinat sur le site du complexe, et la réalisation d’un immeuble locatif à Dakar, qui va soutenir les charges financières du complexe.





Satisfécit du Dg de la HAW





A l’issue de ces deux jours de visite dans la région de Thiès, le Directeur général de la Haute Autorité du Waqf a exprimé un sentiment de satisfaction. Selon Racine Ba, son objectif a été atteint et la mosquée Masdjidoul Qubaa de Thiès en est le couronnement. « Nous venons de boucler notre tournée que nous avons effectuée au niveau des foyers religieux de Thiès. C’est un programme qui s’inscrit dans le cadre de l’atelier que nous organisons ce jeudi et dont le but est de discuter et de sensibiliser les imams qui sont dans la région. », a expliqué Racine Ba. Ce dernier déclare être satisfait de l’accueil qui a été réservé à la délégation sous sa conduite et séduit par le modèle de waqf de l’ancien ministre Abdoulaye Diop, en l’occurrence le Masdjidoul Qubaa de Thiès. Il invite tous ceux qui veulent construire des mosquées à s'en inspirer.





A rappeler que le waqf peut être constitué selon les conditions suivantes : être une personne physique ou morale ayant un objet licite ; être propriétaire du bien et ne pas être frappé d’une incapacité d’en disposer à titre gratuit ; obtenir l’approbation spéciale des créanciers inscrits lorsque le bien à constituer en waqf est grevé de charges qui renoncent expressément à toute réclamation sur ledit bien.





Les règles du droit commun, y compris celles du droit de la famille, régissant la capacité de contracter, la représentation ou le mandat ainsi que l’interdiction et la protection de l’interdit, sont applicables au constituant.





L’acte de constitution d’un bien en waqf comprend un acte notarié ou par acte sous seing privé déposé au rang des minutes d’un notaire avec reconnaissance d’écritures et de signatures ; un décret pour les waqf créés par l’Etat ou ses démembrements ; et une inscription au livre foncier du bien immobilier.