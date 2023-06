Thiès : Mansour Faye satisfait des travaux de réhabilitation des chemins de fer

Un accueil très chaleureux a été réservé, à la gare de Thiès, ce jeudi 22 juin 2023, au ministre des Transports terrestres, par le DG M. Malick Ndoye et le personnel des Chemins de fer, fortement mobilisé. Mansour Faye, dans le cadre d’une visite de chantier démarrée Pout, à bord du train à destination de la capitale du Baol, Diourbel, pour voir l'état d'avancement des travaux de réhabilitation des Chemins de fer, remarque que « depuis que le président de la République Macky Sall, a lancé, lors du conseil des ministres territorialisé de Thiès du 9 février 2023, les travaux de réhabilitation de la ligne Dakar-Tamba de la Société nationale «Les Chemins de fer du Sénégal», énormément d'étapes ont été franchies ». Au-delà de cette visite de chantier, il y a eu « la réception de trois locomotives qui ont fait l'objet d'acquisition par l'État du Sénégal ».









“Nous allons faire le circuit jusqu'à Diourbel, pour voir l'état d'avancement des travaux, et nous sommes sûrs qu’à termes, en décembre 2023 ou début janvier 2024, selon les contractuels, le train marchandise va rouler. Et cela donne toute la satisfaction que nous ressentons à l'endroit non seulement des cheminots mais aussi du Directeur général de la Société nationale « Les Chemins de fer du Sénégal » Monsieur Malick Ndoye, qui a fait preuve d'engagement, de professionnalisme pour en arriver là”, a déclaré M. le ministre.





Le ministre rappelle que « le Chef de l'Etat, à Thiès, lors du conseil des ministres décentralisé, a « apporté des réponses par rapport aux préoccupations des travailleurs ». D'abord « la Cité Ballabey sera définitivement affectée aux ayants droits, le processus va aboutir dans quelques jours, le travail a été fait et les bénéficiaires vont recevoir leurs titres ». Aussi, « le personnel a été entièrement reversé au niveau du CFS, et cela par la volonté de Dieu, d’abord, aussi par la disponibilité et la détermination du Président Macky Sall va apporter des réponses par rapport à cette préoccupation ». Mansour Faye estime avoir constaté la « satisfaction des populations en général » et en particulier une « satisfaction des populations des cheminots ».





Mansour Faye indique que Thiès «'est une ville du rail où toute l'économie, quasiment, tourne autour de cette dite activité, et que si, en perspective, nous avons, au mois de janvier 2024, la reprise du train marchandise sur Tambacounda, cela va sans dire que nous nous attendons, dans un avenir pas lointain, à la reprise du train voyageur sur le même circuit ».





Il promet que « d'autres réalisations seront faites pour aller jusqu'à Ngaye Mékhé en passant par Tivaouane ». Cela, à en croire Mansour Faye, veut dire que « le rail, au-delà du TER qui est un transport capacitaire qui va de Dakar jusqu'à Diamniadio par la voix standard, aujourd'hui la voie métrique, à travers les Chemins de fer où GTS, va ressusciter toute l'économie autour du rail ». « C'est cette satisfaction dont nous sommes en train de voir les prémices qui sera réalisée à l'horizon janvier 2024 », souligne-t-il.