Thio Mbaye annonce une bonne nouvelle pour la nouvelle génération

Une nouvelle qui va sans doute plaire aux jeunes chanteurs et percussionnistes de la nouvelle génération. L'énigmatique Thio Mbaye, une grande star de la musique sénégalaise, l'auteur du célèbre titre "Rimbax Papax" a décidé de mettre toutes ses œuvres musicales à la disposition des jeunes musiciens sénégalais et africains. C'est l'artiste lui-même qui a vendu la mèche dans les colonnes de Seneweb, depuis sa ville natale de Kaolack.











Après avoir écrit les plus belles pages de l'histoire de la musique, Thio Mbaye affirme qu'il n'a plus le temps d'enregistrer un album solo, mais il participe souvent dans les plus grandes réalisations des albums Internationaux dans lesquels ses services sont sollicités.





Dans ce sillage, l'artiste a eu la gentillesse d'offrir ses titres à la nouvelle génération. "Je laisse toutes mes œuvres ouvertes à la disposition des jeunes. Ils peuvent reprendre mes œuvres gratuitement. Je n'ai plus rien à prouver musicalement et mon devoir, c'est de les soutenir. S'il y a quelqu'un qui veut reprendre une chanson de Thio Mbaye, je lui donne le feu vert. Mes œuvres sont pour les Sénégalais et je suis heureux de les mettre à la disposition des jeunes artistes" a-t-il déclaré.





De son vrai nom Moustache dit Sitapha Mbaye, Thio Mbaye est un percussionniste originaire de Kaolack (Centre-Ouest). Considéré comme l'un des plus grands percussionnistes sénégalais, il est né dans une grande famille de griots-batteurs. Thio a très tôt maitrisé l’essentiel des codes et règles des percussions. Doté d'une technique féroce avec une résonance magnétique sans équivoque, Thio Mbaye a eu un succès fou au Sénégal et en Afrique grâce à son titre fétiche ‘’Rimbax Papax’’ réalisé sur fond de percussions en 1993. Il se forge dans la musique traditionnelle et dans la musique moderne. Il a accompagné de grands musiciens africains comme Youssou Ndour, Salif Keita, Omar Pène, sans oublier ses belles performances musicales reconnues au niveau international.