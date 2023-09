TOT for Coaches : Open Startup (OST) offre « une nouvelle opportunité transformative » aux coachs et jette les bases de nouveaux partenariats collaboratifs au Sénégal

Open Startup (OST) pose ses jalons au Sénégal. Après le succès éclatant des éditions précédentes tenues au Maroc et en Tunisie, l’organisation tunisienne a organisé sa toute première formation des formateurs (TOT For Coaches) dans le pays de la Téranga, pour offrir « une nouvelle opportunité transformative » aux professionnels, notamment les jeunes entrepreneurs. La rencontre, qui s’est ouverte le samedi 23 septembre 2023, à Dakar, a duré trois (3) jours et a enregistré une participation de qualité.









« Un programme de formation exceptionnel et dynamique »





TOT For Coaches est un programme de formation exceptionnel, dynamique conçu en collaboration et dispensé par Open Startup (OST) et des experts de Columbia University de New York. Il poursuit sa mission d'améliorer les compétences en coaching, d'élever le soutien entrepreneurial et de promouvoir la collaboration au sein de l'écosystème florissant de l'innovation au Sénégal. Tant attendus dans le pays pour faire ses débuts, le TOT est, en effet, minutieusement adapté pour les coachs, les les praticiens impliqués dans le soutien aux entrepreneurs.





Objectif : « faire renforcer les systèmes d’innovation et spécialement dans les pays d’Afrique »





Selon la fondatrice de Open Startup (OST), l’objectif et la mission de son organisation est de « faire renforcer les systèmes d’innovation et spécialement dans les pays d’Afrique ». Mme Houda Ghozzi soutient que le TOT offre « une plateforme unique » aux professionnels pour s'engager dans un échange de connaissances profond. Et il sert de hub pour le réseautage, le partage d'idées et les efforts collaboratifs, contribuant tous à l'enrichissement de l'écosystème entrepreneurial du Sénégal, et crée ainsi un environnement commercial plus solide et interconnecté.





Elle signale que OST opère en Tunisie depuis 7 ans et a aussi travaillé au Maroc pendant des années. Aujourd’hui, Mme Houda Ghozzi considère que le Sénégal fait partie de ces pays qui ont beaucoup de potentiels et qui gagnerait à développer son écosystème d’innovation. « Le Sénégal détient quand même pas mal d’éléments qu’il faut pour réussir. Il a une jeunesse qui est éduquée. C’est un pays qui est en train de se doter d’une réglementation. Ce qui démontre une volonté politique. C’est un pays qui a des structures d’accompagnement solides comme la DER et d’autres. Et c’est un pays qui a surtout aussi beaucoup plus que d’autres pays qu’on voit en Afrique (…) », a d’emblée soutenu la fondatrice de OST, en présence de M. Ioannis (John) Kymissis, professeur à l’université de Columbia de New York.





Plusieurs modules sur des thématiques clés ont été développés pour donner aux professionnels les outils et les connaissances nécessaires





Le paysage entrepreneurial en plein essor du Sénégal, grâce audit programme, a tiré d'importantes opportunités de partage des connaissances et de renforcement des capacités. En effet, les participants, qui ont postulé pour subir la formation via un lien de candidature fourni par Open Startup (OST) avant le 17 septembre 2023, ont tous acquis une expérience complète visant à élever leur compétence en coaching. Il s’agit des informations précieuses et des stratégies pour offrir un soutien plus efficace aux entrepreneurs, favorisant ainsi la croissance des entreprises et garantissant leur succès.





De plus, le programme de formation des formateurs (TOT For Coaches), au cours de ces trois jours, a mis l'accent sur le renforcement des capacités au sein du système de soutien à l'entrepreneuriat au Sénégal. Ici, Open Startup (OST) et son partenaire académique ont développé plusieurs modules sur des thématiques clés pour donner aux professionnels les outils et les connaissances nécessaires afin d’offrir une assistance plus ciblée et plus efficace aux entreprises émergentes et aux start-up sénégalaises.





« Ce programme de formation des formateurs est à encourager »





Melle Seynabou Faye, responsable de projets et innovation Lab à l’Université américaine des sciences et technologies de Dakar (DAUST), a participé à cette session de formation des formateurs pour le compte de son université, qui est un partenaire de Open Startup (OST). Selon elle, ce programme de formation des formateurs est à encourager car il lui a permis d’apprendre divers sujets.





Les partenaires éminents du programme comprennent AfricaGrow, Columbia Engineering, Columbia Business School, U.S. Embassy Tunis, AfricInvest Group, Délégation Générale à l'Entreprenariat Rapide des Femmes et des Jeunes - DER/FJ, 3FPT: Fonds de Financement de la Formation Professionnelle et Technique, Concree (Wecomcom), Dakar American University of Science and Technology (DAUST), and Ecole Supérieure Polytechnique (officiel) (ESP).





À propos d'OST :





Open Startup (OST) est une organisation à but non lucratif qui sert de hub régional pour les start-ups en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. La mission d'OST est de promouvoir l'entrepreneuriat et l'innovation en offrant un accès à des ressources, des réseaux et un mentorat à travers les continents. Grâce à ses divers programmes, OST soutient les startups et les entrepreneurs dans la création et la croissance de leurs entreprises, favorisant ainsi la croissance économique et la création d'emplois dans la région.