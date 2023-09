TotalEnergies : Le trophée Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 en escale au Sénégal

La plus grande fête du football africain approche à grands pas. La Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023 se déroulera du 13 janvier au 11 février 2024. Le Sénégal, tenant du titre, devra redoubler d'efforts pour conserver ce trophée remporté un soir de du 26 février.









En ce qui concerne cette Coupe, tant convoitée par les nations africaines, elle est actuellement présente sur le territoire sénégalais du 25 au 26 septembre dans le cadre du Trophy Tour de TotalEnergies pour la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Une soirée de présentation s'est tenue au pied du Monument de la Renaissance en présence de plusieurs personnalités, dont la légende du football sénégalais, El Hadji Diouf, la ministre des Énergies et du Pétrole, Sophie Gladima, le directeur général de TotalEnergies Marketing Sénégal, Badara Mbacké, ainsi que d'autres grands noms du monde du sport, du gouvernement et du secteur privé sénégalais.





Cette cérémonie a été l'occasion pour TotalEnergies de présenter sa nouvelle lampe solaire nommée "Pocket Sunshine". "L'une des lampes Pocket Sunshine arbore les couleurs de la CAF Coupe d'Afrique des Nations de TotalEnergies", a souligné le directeur général en faisant référence à l'édition limitée. Il a également recommandé cet objet aux amateurs de football qui suivront la compétition en Côte d'Ivoire depuis leur salon.





Afin de faire de cette Coupe d'Afrique des Nations un moment inoubliable, TotalEnergies Marketing a mis en place un jeu concours pour les enfants âgés de 13 à 16 ans. L'opération "Ball Kids" offre la possibilité à un enfant des pays participants de devenir ramasseur de balle lors d'un match de la CAN. Pour ce faire, les parents doivent se rendre sur le site jeux.totalenergies.com et répondre aux questions posées. "Vous avez jusqu'au 30 septembre pour inscrire vos enfants", a rappelé Badara Mbacké aux parents désireux de voir leur enfant participer à cet événement au plus près des joueurs.





Ambassadeur de TotalEnergies, Kalidou Koulibaly s'est adressé aux personnes présentes lors de cette soirée à travers une vidéo. Le capitaine des Lions a remercié l'entreprise qui a ramené le trophée au Sénégal, exhortant la population à s'approprier ces ondes positives afin qu'il reste à nouveau entre les "griffes" des Lions à l'issue de la compétition en Côte d'Ivoire.





Présent du côté de Tivaouane pour le Gamou, le Premier ministre et ministre des sports, Amadou Ba, a été représenté par Paul Dionne et Sophie Gladima. C'est d'ailleurs la ministre du Pétrole et des Énergies qui a lu le message du chef du gouvernement. "Je voudrais, au nom du Premier ministre, exprimer notre profonde gratitude envers les dirigeants de TotalEnergies Marketing Sénégal pour les actions que vous menez dans notre pays depuis plusieurs années", a-t-elle notamment déclaré, réitérant les félicitations d'Amadou Ba à l'égard de l'entreprise.