Touba : Chassé à coups de pierres, Modou Bara Mbacké Dolly tire 5 coups de sommation

Serigne Modou Mbacké Bara Dolly et Abdou Lahat Seck Sadaga l'ont échappé belle. Ces deux responsables politiques de Touba ont été attaqués à coups de pierres puis chassés par des jeunes. Des véhicules de leur cortège ont été caillassés.





Les deux hommes, qui sillonnaient des centres de vote avec leur convoi, ont été accusés de vouloir saboter le déroulement du scrutin. "Modou Mbacké Bara Dolly et Abdou Lahat Seck Sadaga ne sont ni mandataires ni plénipotentiaires de Bby. Donc, ils n'ont pas le droit de visiter les bureaux de vote en compagnie de leurs gardes rapprochées", révèle une source de Seneweb.



Membre du Conseil économique, social et environnemental, Modou Mbacké Bara Dolly a tiré cinq coups en l'air de son arme. "Nous avons été attaqués par des jeunes. J'ai tiré cinq coups de sommation, mais j'y ai laissé mon bonnet" confie M. Mbacké.



