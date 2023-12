Touba: Les Arabophones évoquent l'affaire Oustaz Oumar Sall devant Serigne Mountakha





L'affaire Oustaz Oumar Sall s'est invitée à la visite d'une délégation du Mouvement des arabophones du Sénégal (MAS) chez le khalife général des mourides. Souleymane Gadiaga et ses camarades ont échangé avec Serigne Mountakha Mbacké sur le dossier judiciaire opposant ce célèbre prêcheur en prison aux membres du collectif International des Talibés Cheikh.





"Nous sommes venus pour rendre visite au khalife général des mourides en perspective de notre congrès. Mais comme c'est dans un contexte particulier où deux parties de la communauté musulmane sont en conflit, nous avons jugé nécessaire de jouer un rôle de médiateur pour dissiper ces genres de problèmes", a déclaré le coordonnateur national du Mouvement des arabophones du Sénégal (MAS).





Les Arabophones estiment que l'affaire Oustaz Oumar Sall ne devait pas atterrir au tribunal.





"Pour nous, le problème en question relève de la jurisprudence islamique . Cela doit être discuté et réglé entre nous intellectuels et non devant la justice. Nous sommes obligés de vivre ensemble. Nous allons constituer une délégation pour jouer les bons offices entre les deux parties", s'est engagé Souleymane Gadiaga.





Le MAS invite la classe politique à œuvrer pour la préservation de la cohésion nationale.





Plus de détails dans cette vidéo ci-dessous