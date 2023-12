Touba: Les images choquantes de la femme battue par son mari à cause du mbaaxal

Âmes sensibles, s'abstenir ! Cette vidéo pourrait vous choquer. Seneweb vous livre les images choquantes de la dame qui a été battue à Touba par son mari pour une affaire de mbaaxal.





Le prévenu M. Ndiaye a été condamné, ce jeudi 28 décembre, à six (6) mois de prison avec sursis par le tribunal d’instance de Mbacké. La partie civile n'a pas assisté au procès.













Pour rappel, M. Ndiaye avait vécu une belle idylle avec C. Ndiaye durant 2 ans. Mais ce couple ne parle plus le même langage.





En fait, après une journée de travail, ce dernier, chauffeur de son état, est rentré dans son domicile, espérant sans doute trouver un plat délicieux pour son dîner. L’homme va vite déchanter.





Son épouse lui a, en effet, servi un bol de mbaaxal. Un plat qui visiblement n’est pas son préféré. L’homme n’a pas caché son déplaisir à son épouse et la tension est montée d'un cran dans leur chambre conjugale.





Le chauffeur a finalement battu sa femme avec un « ndombo » (ceinture mystique attachée autour des reins).





Condamné, mais libre





Munie d'un certificat médical attestant une incapacité temporaire de travail de 10 jours, la victime va déposer une plainte contre son mari sur la table du chef de service du poste de police de Gouy-Mbind.





Interrogé sur procès-verbal, le mis en cause a reconnu les faits. Pour sa défense, M. Ndiaye a accusé la plaignante de s'être agrippée à ses parties génitales.





« Je lui ai fait des reproches d'une manière incorrecte. Je me suis levé pour aller me plaindre auprès de mes parents. Mais C.Ndiaye m'a intercepté et s’est agrippée à mes organes génitaux. Elle a lâché prise lorsque je lui ai administré une gifle », s’est-il justifié avant d'avouer avoir corrigé sa dulcinée à l'aide de sa ceinture mystique.





Au terme de l'enquête, le chauffeur M.Ndiaye a été déféré au tribunal d’instance de Mbacké pour coups et blessures volontaires ayant entraîné une ITT de 10 jours.