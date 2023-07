Tournée ministérielle pour la décarbonisation : Papa Samba Ba, Directeur des Hydrocarbures, présente les opportunités d’affaires aux investisseurs britanniques

Le Directeur des hydrocarbures M. Papa Samba Ba a pris part ce lundi à Londres au nom du Ministre du Pétrole et des Énergies, Aïssatou Sophie Gladima, au lancement de la tournée ministérielle, Grande Bretagne-Afrique, sur la décarbonisation industrielle. C’est à l’invitation du ministre britannique des affaires internationales et du commerce M. Nigel Huddleston. Plusieurs ministres de pays africains en charge de l’énergie ou des ressources naturelles (Ghana, Nigéria, Ethiopie, Mozambique, Ile Maurice) ont pris part à ce Roadshow. La tournée ministérielle africaine se penche sur le développement de la décarbonisation dans les secteurs des infrastructures, des mines et de l’énergie. En fait la grande Bretagne s’est fixé l’objectif d’atteindre le net zéro à l’horizon 2050. Dans ce cadre, plusieurs grandes industries du pays sont en train de se mettre au renouvelable. C’est cette expérience que le pays veut partager avec l’Afrique à travers cette tournée. Le ministre Huddleston, en lançant la cérémonie, a rappelé que « l’Afrique dispose d’un important potentiel en énergie renouvelable et la Grande Bretagne est disposée à aider les pays africains à se décarboniser ». Pour cela, la Grande Bretagne dispose d’un outil de financement des projets verts qui est le UK Export Finance.









Dans sa prise de parole lors de cette cérémonie, le Directeur des Hydrocarbures a, au nom du ministre du pétrole et des énergies Mme Sophie GLADIMA, remercié les autorités britanniques pour cette invitation. Il a aussi salué la présence du secteur privé du pays venu discuter avec les ministres africains. Le représentant du MPE a ensuite indiqué que le Sénégal est déjà sur la voie de la décarbonisation même s’il reste encore beaucoup à faire. « Notre pays est déjà à 30% d’énergies renouvelables dans son mix et il vient de signer le JETP (Just Energy Transition and Partnership) avec l’engagement de porter ce taux à 40% d’ici 2030. Toutefois notre pays compte développer les autres sources d’énergie notamment le gaz puisque « nous avons fait d’importantes découvertes de gaz que notre pays compte exploiter ». Dans ce cadre, le Sénégal a mis en place une stratégie dite gas to power qui devrait aider le pays à atteindre l’accès universel à l’électricité avec une énergie moins polluante et moins chère.