Trafic de migrants et traite des personnes : les efforts conjoints du Sénégal et de l’Union Européenne

Ces dernières semaines, une recrudescence du nombre de départs sur la route atlantique depuis le Sénégal et des naufrages tragiques en mer sont enregistrés. Il devient important de gérer et encadrer ces flux migratoires afin d'en saisir toutes les opportunités, tout en limitant les risques qui y sont liés. En effet, une migration plus sûre, ordonnée et régulière, pour citer le titre du Pacte Mondial sur les Migrations des Nations Unies, est la priorité partagée de ce pacte de confiance entre le Sénégal, l'UE et ses Etats-Membres. Du moins selon l’ambassadeur de l'Union européenne au Sénégal. Jean-Marc Pisani s’exprimait en marge de l’inauguration du nouveau bâtiment devant abriter les bureaux de la direction de la police de l’Air et des frontières.





Pour l’ambassadeur, il ne s’agit point de limiter les migrations. « La migration est une dynamique positive, un moteur du développement au cœur du monde globalisé, un vecteur de rencontres et d'échanges. Notre objectif commun tant au niveau bilatéral qu'à l'échelle globale est d'intensifier le dialogue, la collaboration sur la base d'une approche inclusive et mutuellement bénéfique sur tous les aspects de la question migratoire pour appuyer la stratégie sénégalaise pour une meilleure gestion de la migration. C'est une approche qui répond aux engagements communs pris dans le cadre des processus de Rabat (2006), de la Valette (2015) et du Pacte Mondial (2018) » dit-il.









L’atteinte d’un tel objectif implique la mise en place de politiques migratoires effectives, le soutien à la création d'opportunités pour répondre aux aspirations légitimes de la jeunesse, et le développement d'opportunités plus accessibles de migration légale. « Sur tous ces aspects, l'engagement à vos côtés de l'UE et de la Team Europe a été considérable ces dernières années, couvrant un éventail de projets financés à hauteur de €200 millions dans le cadre du Fonds Fiduciaire d'Urgence pour l'Afrique créé au sommet de la Valette. Notre approche holistique soutient la République du Sénégal dans ses efforts en faveur de la protection des droits humains des migrants, du respect de la dignité humaine, de la sécurité, de la prévention des déplacements irréguliers périlleux et vise à assurer l'existence de possibilités d'une migration sûre et légale. Elle vise les causes profondes de la migration, appuie la création d'opportunités dans les régions d'origine pour prévenir les départs irréguliers et accompagner le retour volontaire et la réintégration.









Le programme Gouvernance Migration et Développement (GMD), mis en œuvre par la Direction Générale d'Appui aux Sénégalais de l'Extérieur et la Coopération espagnole, qui a permis, entre autres activités phares, d'accompagner la mise en place de Bureau d'Accueil d'Orientation et de Suivi (BAOS) au sein de chacune des 14 régions du Sénégal. Un quinzième de bureaux est en cours d'installation au niveau de l'Aéroport international de Blaise Diagne. Grâce à ces structures, plus de 600 projets ont été financés, bénéficiant aux migrants de retour comme aux candidats à la migration. Toutefois, ces BAOS méritent d'être accompagnés dans leur pérennisation, pour mieux assurer une bonne territorialisation de la politique migratoire.