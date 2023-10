Transformations et commercialisation des locaux, accès aux financements… : Les bons points du PADEF-EF à Saint-Louis et à Matam

Le Projet d’Appui au Développement de l’Entreprenariat Féminin et de l’Emploi des Jeunes (PADEF-EF) a organisé une série de visites de terrain dans les régions de Saint-Louis et Matam, les 25 et 26 octobre 2023. Ces visites ont été réalisées dans le but de capitaliser sur les réalisations des deux composantes clés du projet : la Ligne de Financement Islamique et le Développement des filières.









L’équipe du PADEF-EJ est dans la phase de capitalisation des bonnes pratiques alors que le projet arrive à son terme.







Fruit d'une convention signée entre le Gouvernement du Sénégal et la Banque Islamique de Développement (BID), avec un investissement global de 22,5 millions de dollars US, soit environ 11 milliards de francs CFA, le PADEF-EJ a pour objectif d’améliorer les conditions de vie économique et sociale des femmes et des jeunes filles en facilitant l’accès aux crédits.







Le Ministère de la Femme, de la Famille, du Genre et de la Protection des Enfants est chargé de coordonner ce projet, tandis que le Fonds National de Promotion de l'Entreprenariat Féminin (FNPEP) en assure la tutelle technique.







L'une des réalisations les plus notables du PADEF-EJ est sa Ligne de Financement Islamique. Cette composante a permis de fournir un accès aux crédits aux entrepreneures et aux jeunes femmes désireuses de créer ou de développer leurs propres entreprises. Les prêts conformes à la finance islamique ont permis de surmonter les obstacles financiers qui entravent souvent les ambitions entrepreneuriales des femmes. Grâce à cette initiative, de nombreuses femmes ont concrétisé leurs idées d'entreprise et renforcé leur indépendance financière.







Le développement des filières est une autre composante essentielle du projet. Il vise à renforcer les chaînes de valeur en soutenant la production, la transformation et la commercialisation des produits locaux. Cette approche contribue non seulement à la création d'emplois, mais aussi à la diversification des activités économiques des régions de Saint-Louis et Matam. Les communautés locales ont bénéficié de la formation, de l'accès aux infrastructures améliorées et de l'intégration dans des réseaux de distribution plus vastes.





Au cours des visites de terrain, l'équipe du PADEF-EJ a rencontré des entrepreneures et des jeunes filles qui ont bénéficié du projet. Leurs témoignages ont mis en lumière l'impact concret du PADEF-EJ sur la vie des femmes et des jeunes dans ces régions. De nombreuses entrepreneures ont pu développer leurs entreprises, augmenter leurs revenus et contribuer ainsi au bien-être de leur communauté. Les jeunes filles ont eu accès à une éducation de meilleure qualité et à des opportunités d'emploi dans des filières en croissance.





La capitalisation des réussites du PADEF-EJ est une étape cruciale pour assurer la durabilité de ses initiatives. Il est essentiel de partager ces expériences fructueuses afin d'inspirer d'autres projets similaires et de garantir que bénéficiaires vont poursuivre leurs activités à la fin du projet.





Unité de transformation du riz





"Aujourd'hui, les responsables du projet sont en mission de terrain. Ils sont accompagnés par une délégation de la Banque Islamique de Développement (BID). L'objectif de la mission était de passer en revue les différentes réalisations effectuées par le PADEF-EJ dans la région de Saint-Louis. Nous sommes d'abord passés à Mboundoum pour visiter un magasin de stockage de 500 tonnes de riz destiné au groupement féminin, en particulier les producteurs de riz de la zone. Ensuite, nous sommes venus ici à Niandane pour visiter ce qu'on appelle une unité de transformation de riz paddy », explique Mame Thierno Guèye, coordonnateur du PADEF-EJ. L’usine a été construite sur 3 hectares. Elle est dotée d’équipements de traitement du riz avec une capacité de 3 tonnes par heure.