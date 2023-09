Transition verte et création d’emplois en Afrique : IFC investit un montant record de plus de 11 milliards de dollars

IFC, Société Financière Internationale, une institution du Groupe de la Banque mondiale, a organisé un petit-déjeuner de presse, à son siège à Dakar, au Sénégal. Il s’agit d’une rencontre avec des journalistes du Sénégal et d’ailleurs dont le but est de rencontrer le Directeur régional d’IFC pour l’Afrique de l’Ouest, M. Olivier Buyoya, et ses équipes mais aussi d’échanger sur les problématiques de développement sur lesquelles l’institution travaille au Sénégal et dans la région. Les discussions ont porté sur le soutien d’IFC aux Petites et moyennes entreprises (PME), le développement des marchés de capitaux, la promotion des énergies renouvelables, le soutien à l’économie numérique et aux chaînes de valeur et de la sécurité alimentaire. L’industrialisation, les investissements dans les infrastructures et l’autonomisation économique des femmes ont été également abordés.





A ce titre, le Directeur régional et ses collaborateurs ont, tour à tour, présenté la mission, le mandat, l’organisation et les résultats de l’IFC pour l’année fiscale 2023 ; le portefeuille de l’IFC au Sénégal ; le département des infrastructures financières et les projets phares dans la région et au Sénégal ; le département infrastructures et ressources naturelles ; le département de Partenariat public-privé (PPP) et les projets phares dans la région et au Sénégal ; et enfin, le département de l’industrie manufacturière, agroalimentaire et services et les projets phares dans la région et au Sénégal.





Un montant record de financement pour l’Afrique





Ainsi, le Directeur régional d’IFC Afrique de l’Ouest, a souligné qu’au cours de son dernier exercice budgétaire, son institution a accordé un montant record de financement pour l’Afrique et cela a permis de contribuer à « accélérer la transition énergétique du continent, à développer une industrie manufacturière plus verte et durable, et à accroître le commerce intra-africain ». Selon lui, ces investissements visent également à « renforcer les petites entreprises et à stimuler la production alimentaire locale, y compris dans des environnements difficiles comme les régions fragiles et touchées par des conflits ».





Mieux, M. Olivier Buyoya révèle qu’entre le 1er juillet 2022 et le 30 juin 2023, l’IFC a investi 11,5 milliards de dollars dans 40 pays, soit le volume de financement annuel « le plus important jamais opéré sur le continent ». Cet appui, signale-t-il, comprend notamment 1,12 milliard de dollars en faveur du financement du commerce ; 876 millions de dollars dédiés à la transition énergétique en Afrique et 1,98 milliard de dollars destinés à aider les petites entreprises à se développer et à créer des emplois. Il ajoute que l’IFC a également investi 1,76 milliard de dollars en vue de renforcer la connectivité numérique, le développement des tours de télécommunications, l’accès au haut débit et à l’internet mobile.





Sur la totalité de ces 11,5 milliards de dollars investis par IFC en Afrique, M. Buyoya signale que 3,5 milliards de dollars représentent des financements à court terme, tandis que 3,1 milliards de dollars ont été mobilisés auprès d’autres investisseurs. Et, par ailleurs, 40% des financements d’IFC pour son propre compte ont été consacrés à la lutte contre le changement climatique, et 48% ont été alloués à des pays à faible revenu, fragiles ou touchés par un conflit.





35 millions de dollars engagés au Sénégal pour améliorer l’accès aux financements des PME et renforcer le secteur médical et agricole





Selon Mme Nouma Dione, responsable pays senior de l’IFC Sénégal et Gambie, l’institution a investi plus de 700 millions de dollars en Afrique de l’Ouest et du Centre pour « améliorer, via des institutions financières, l’accès aux financements des PME, renforcer le secteur médical et agricole, pour encourager les efforts sur logement, et enfin pour appuyer le commerce international ». Et près de 35 millions de dollars ont été engagés au Sénégal via Baobab Sénégal et BOA Sénégal pour soutenir des PME et l’agriculture du pays.





Les engagements d’IFC au Sénégal sont estimés à 987 millions de dollars, depuis 1966





La responsable pays senior de l’IFC dans ces deux pays signale que la stratégie d ’IFC au Sénégal consiste à investir dans des infrastructures durables, le secteur des télécommunications et l’économie numérique ; promouvoir l’accès au financement ; soutenir la chaîne de valeur agricole et enfin, soutenir le secteur du tourisme avec des investissements structurants et écologiques.





Elle renseigne que, de 1966 à 2023, les engagements d’IFC au Sénégal sont estimés à 987 millions de dollars dont 432 millions dans le secteur de manufacture, d’agrobusiness et de services ; 354 millions dans le secteur des infrastructures et 201 millions dans les institutions financières.





350 millions de dollars mobilisés pour des projets d’infrastructures au Sénégal





Dans le domaine des infrastructures et ressources naturelles, le chargé d’investissement Senior, infrastructures et ressources naturelles de l’IFC Afrique de l’Ouest, M. Christian Colin, a révélé que pour cette année 2023, l’équipe infrastructure a financé des projets dans 7 pays de l’Afrique de l’Ouest et du Centre, à hauteur de 153 millions de dollars. Et depuis 2010, l’institution a investi pour son compte propre et mobilisé 350 millions de dollars de financement pour des projets d’infrastructures au Sénégal. Lesquels, selon lui, ont apporté 260 MW de capacité supplémentaire au réseau électrique, ajouté 41 kilomètres d’autoroute, et sont en cours de déploiement pour la construction de 400 tours cellulaires dans le réseau télécoms.





Environ 120 millions d’euros d’investissements privés mobilisés dans le transport urbain





M. Alexandre Leigh, responsable régional Afrique de l'Ouest et du Centre pour le département de conseil en transaction- PPP (Partenariat public-privé), dans sa présentation des projets phares dans la région et au Sénégal, a renseigné que, dans le cadre de son appui au Ministère des Transports terrestre et du Désenclavement dans le développement du BRT de Dakar, IFC a contribué à mobiliser environ 120 millions d’euros d’investissements privés au Sénégal dans le transport urbain. Il ajoute que le département de conseil en transaction a appuyé le Ministère du Pétrole et des Énergies dans le développement de deux centrales solaires photovoltaïques (Kahone et Kael) dans le cadre du programme Scaling Solar qui a résulté sur 48 millions d’euros d’investissement privé.





280 millions de dollars engagés pour soutenir des partenaires clés au développement





Le chargé d’investissement, industrie manufacturière, agroalimentaire et services de l’IFC en Afrique de l’Ouest, M. Kevin Sofiane Berkane, quant à lui, a fait savoir que, pour l’année 2023, l’IFC a investi 600 millions de dollars en Afrique de l’Ouest francophone pour financer des projets dans divers secteurs tel que le ciment, la santé, la production pharmaceutique et l’agro-business. Et 280 millions de dollars ont été engagés au Sénégal pour soutenir des partenaires clés au développement du pays tels que : la Sococim et le groupe Kirène.





A ceux-là, s’ajoute le soutien de fonds d’investissement sectoriel (santé, climat) et partenariats avec des banques afin de faciliter l’accès des PME aux financements.





Une position de premier plan en matière de promotion de l'investissement privé en Afrique