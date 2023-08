Transport à Kigali : Quand les ‘’thiak-thiak’’ rwandais ravissent la vedette aux taxis et aux bus

Dans la capitale rwandaise, leur présence dans le transport urbain est remarquable. Les motos-taxis sont très prisées à Kigali. Elles ravissent même la vedette à tous les autres moyens de transport dans la ville.





Dans les coins et recoins de la capitale, les motos aux couleurs rouges et plaques jaunes arpentent les routes. Avec une maîtrise impressionnante, les conducteurs s’engagent à toute vitesse sur les voies sinuées entre les collines de Kigali. Les motos sont plus rapides et les prix abordables. Ils varient entre 500 et 2 000 F rwandais (environ 250 et 1 000 F CFA). Elles sont plus à la portée de la population.





Mais le secteur est très organisé au Rwanda. Pour se lancer dans ce type de transport, il faut avoir une compagnie de motos de transport autorisée par l’État. Toutes les motos sont immatriculées et détiennent une assurance d’une année.





Les conducteurs, quant à eux, sont tous détenteurs du permis de conduire et d’une assurance santé. Ils appliquent strictement les mesures de sécurité. Avant de prendre un client, ils prennent le soin de vérifier si vous avez bien porté le casque. Malgré leur présence massive dans les rues de Kigali, les accidents de motos-taxis sont rares.