Transport urbain et interurbain : Dakar Dem Dikk réceptionne 370 nouveaux bus alliant modernité et confort

Au palais de la république, le Président Macky Sall a réceptionné ce 27 décembre les nouveaux bus qu’a acquis la société sénégalaise Dakar Dem Dikk. Au nombre de 370, ces nouveaux véhicules de dernière génération vont apporter une nette amélioration au parc et régler le problème de la mobilité. Ces nouvelles acquisitions permettront ainsi d’assurer le transport urbain à Dakar et l'interurbain sur le territoire national, mais également en Afrique.









« Dakar Dem Dikk, est plus qu'un patrimoine. C'est une société nationale très importante pour la population ; et nous avons constaté depuis des années que nous avions eu des difficultés par rapport au matériel. Nous nous sommes alors dit que nous allons chercher le meilleur matériel du monde…Avec la société internationale IVECO, nous avons pu acquérir ces bus de dernière génération avec tout le système de digitalisation, de ticketing nécessaire qui est embarqué au niveau de ces bus et qui seront opérationnels dès demain » assure le directeur général de DDD, Ousmane Sylla.







Parmi ces véhicules, 293 bus seront destinés au transport urbain de Dakar et de la banlieue en particulier « car nous comptons vraiment régler le problème avec la banlieue parce que la mobilité dans certaines zones est très difficile », ajoute-t-il.







En outre, 77 bus vont interconnecter la capitale Dakar aux autres régions.





L’innovation majeure de Dakar Dem Dikk consiste à assurer des liaisons vers la Gambie, le Mali, la Guinée Bissau, la Côte d’Ivoire, la Mauritanie et le Maroc.