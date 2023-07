Turquie: Des senegalais subissent des persécutions et alertent les autorités

Des senegalais vivant en Turquie en ont ras-le-bol. Et pour cause, ils sont harcelés et persécutés par la police Turque qui lancent des courses poursuites à leur encontre pour défaut de titre séjour.











Réunis autour d'une conférence de presse, ils dénoncent cette pratique malsaine qui les empêche de vaquer convenablement à leurs occupations.





Face à cette situation, ils interpellent les autorités du pays pour trouver une solution.