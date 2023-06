UCAD : L’intersyndicale du COUD dresse un tableau sombre de la situation

Le 1er juin, le Sénégal a connu des manifestations violentes. A l’université Cheikh Anta Diop, les campus pédagogique et social ont été la cible d’actes de vandalisme. Depuis, les lieux sont impraticables. Ce lundi, l’intersyndicale des Personnels administratif, technique et de Service du COUD a tenu à édifier l'opinion nationale et internationale sur « la situation funèbre, alarmante, inquiétante et angoissante ». Les travailleurs dénoncent avec la dernière énergie les destructions massives suivies d'incendies. « Nous sommes les victimes et on ne le déplore jamais assez », lancent-ils.









Faisant l’inventaire des dégâts, l'intersyndicale note qu’ils ont entraîné une paralysie totale et un dysfonctionnement dans beaucoup de services du COUD. Entre autres désagréments l’entité cite “la destruction des câbles électriques et internet d'où la rupture de liaisons entre les différents services, la décimation du parc automobile, les nombreux véhicules particuliers (14) des travailleurs brûlés, qui ont handicapé ces pères et mères de famille qui assurent leur déplacement ainsi que ceux de leurs proches”. S’y ajoutent “plusieurs bureaux des travailleurs incendiés y compris ceux du Directeur, du Chef des services Administratifs et de l'Agent comptable”, poursuivent-ils. A noter que l'environnement du COUD, les espaces ludiques et de détente ainsi que les espaces verts ont été aussi endommagés. Même des promoteurs privés ont fait les frais de cette furie avec des dégâts importants et un manque à gagner énorme.





« Cette atmosphère sinistre a fait qu'aujourd'hui le campus est devenu impraticable. Le règlement de ce préjudice demeure une priorité absolue avant de penser à une quelconque reprise des activités administratives », a expliqué au nom du personnel, Mohamed Lamine Seydi. “Par ailleurs, le social étant au service du pédagogique, l'ouverture du campus social est tout aussi inconcevable qu'impertinent à la lumière de la décision du conseil académique de continuer les enseignements en ligne, ajoute-t-il. Et de demander à l'Etat du Sénégal de garantir la sécurité des personnes et des biens dans le campus universitaire avant que le pire ne s'y produise « Rendons grâce à Dieu, cette fois, qu'on ait enregistré que des dégâts matériels, au moment où on comptait des morts partout dans ce pays ». Il estime que “l'université doit retrouver son lustre d'antan et pour ce faire il faut des efforts incommensurables et un temps de latence pour juguler les problèmes de l'heure.”