Un Business Déjeuner, à visage humain, réussi

« J'ai rencontré une dame qui m’a parlée de Oumy qu’elle m’a ensuite présentée. Après notre échange, j'ai ressenti quelque chose d'apaisant et de rassurant. La confiance s’est installée entre nous. Après tant de galère au Sénégal où j’ai perdu beaucoup d’argent et l’espoir d’y acquérir un terrain. Je suis émue de recevoir rapidement mon titre de propriété. Et c’est la première fois qu’on se voit physiquement. Je la trouve très professionnelle, efficace en plus de sa rapidité, sa gentillesse » Dr Habiba RIHANE, médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation à Avignon.





Ce sentiment de confiance est confirmé par un couple acquéreur Mme et M. THIAM : « Nous remercions Oumy pour la confiance. Franchement, elle est très réactive. A chaque fois que j'avais des questions je l'appelle et elle est toujours-là. Du coup j’ai été très convaincu par son sérieux. J’ai ainsi embarqué mon épouse dans l’achat d’un terrain de 400m2. Au Sénégal, où partout en Afrique, ce n'est pas toujours facile d'investir tout en étant à l’extérieur. Mais quand on a des personnes à qui on peut faire confiance il faut y aller. Donc pour ceux qui n’ont pas encore franchi le pas, je les invite à le faire avec Oumy ».