Un fait étrange à Allou Kagne : Un hélico déverse des mouches, Clédor Sène alerte

Un hélicoptère survole souvent Allou Kagne pour déverser des mouches. Un fait récurrent qui inquiète les populations de cette localité. Clédor Sène qui s’est rendu dans cette zone, alerte les Sénégalais.A Allou Kagne, précisément au village de Sën Wolof, les populations sont très inquiètes de la présence récurrente d’un hélicoptère tous les mercredis, à 10 heures. Selon les témoignages, des mouches enfermées dans des boites, y sont héliportées.Clédor Sène, qui s’est rendu sur les lieux, renseigne qu’il y a de fortes probabilités que l’hélico provienne de la base militaire française, située près de l’aéroport de Diass. Le plus inquiétant, c’est que la grippe aviaire est apparue dans cette zone. S’agit-il d’une simple coïncidence ? Les investigations se poursuivent. wait and see !Regardez :