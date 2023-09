Un musulman peut-il prier pour un non musulman? : Oustaz Loum clôt le débat

Un musulman peut bel et bien prier pour un non musulman. Cette précision de Oustaz Loum est apportée à un moment où il y a une polémique née des suites d'hommages, et des prières formulées après le décès par accident de l'acteur et homme de culture, Jean Paul d'Almeida. Oustaz Loum interrogé par Ya Zeyda Diamilatou de Seneweb, a apporté des éclaircissements. Il a construit son argumentaire en se basant « sur les préceptes et recommandations du livre saint de l’Islam ».