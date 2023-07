Une autre révolution de l'eau potable sonne à Thiadiaye

De l'eau douce en quantité et en qualité, c'est une question de jours pour la commune de Thiadiaye, dans le département de Mbour. L'Etat du Sénégal vient d'y boucler les travaux d'un système de transfert d'eau douce à partir de la localité de Kibik, située à une vingtaine de kilomètres. Cette solution est une alternative efficace à la nature de la nappe qui produit en eau ayant un forte teneur en chlorures et en fluorures. Cette eau au goût salé donne également une coloration ocre à la dentition. La SONES a réalisé un forage d'une capacité de 3000 m3/jour. Cette eau de bien meilleure qualité sera convoyée vers Thiadiaye par une conduite posée sur 20 kilomètres. Les volumes produits couvrent largement les besoins actuels de Thidiaye évalués à 1500 m3/jour. En ce moment, la production de l'usine de traitement et de la ligne de production Ndiosmone-Palmarin est de 800 m3/jour. Le saut qualitatif et quantitatif est donc du simple au presque quintuple.





Au titre de l'accès équitable, des localités traversées comme Kibik seront alimentées.