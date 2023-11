Urbanisme, logement et hygiène publique : Abdoulaye Seydou Sow dresse son bilan et décline ses ambitions

Les objectifs et priorités sectorielles du ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique portent principalement sur la mise en œuvre des programmes "Zéro déchet" et "Zéro bidonville", "100 000 logements", ainsi que le Programme d'urgence pour l'emploi et l'insertion des jeunes dénommé "Xëyu Ndaw ñi" destiné à accélérer l'insertion socioéconomique et professionnelle des jeunes et des femmes. Le ministre a d’ailleurs rendu hommage aux travailleurs du nettoiement qui, selon lui, effectuent un travail de titan.





Abdoulaye Seydou Sow compte accélérer la production de logements, notamment dans la nouvelle ville de Thiès où seront mobilisés 340 ha dédiés au Projet 100 mille logements.





Pour ce qui est de l’équité territoriale, « en dehors du triangle Mbour-Thiès-Dakar (zone prioritaire où se pose le problème de logement avec le plus d'acuité), il est prévu de construire dans les 46 départements du pays, au moins, 100 logements par département, sous réserve de la mise à la disposition d'assiettes foncières relevant pour la plupart de la compétence des collectivités territoriales ».









À Kaffrine « 15 maisons sur 100 sont livrées, 22 à Fatick, à Ziguinchor 104 logements en cours, à Kébémer 25 sont construites, 40 en cours sur une prévision de 300 à Kaolack, 25 sur une prévision de 500, à Notto Diobass 700 sur une prévision de 1 042, à Tamba 25 sur 100, à Vélingara 24, à Niakhirate 150 sur 350, à Saint-Louis 78 maisons et 22 immeubles sont prévus, à Thiès 7 immeubles, à Gibraltar 2 immeubles R+4 et à Fass, 1 immeuble R+8 », a dit le ministre listant le bilan de la production de logements.





Il est revenu sur le quota des 20 % de la diaspora. Sur le plan religieux, il a cité 113 mosquées construites par le gouvernement et les ambitions du chef de l’État pour les familles religieuses.





S'agissant de la gestion du cadre de vie, « la faiblesse des moyens dont disposent les communes fait que son département est fortement sollicité pour des réalisations dans ce domaine".





Il a, en outre, soutenu que chaque partie prenante (État, collectivité territoriale, populations, etc.) a sa part de partition à jouer dans l'amélioration du cadre de vie. Il a promis la prise en charge des revendications des populations de Pikine concernant le cimetière.









Sur les services régionaux d'urbanisme, le ministre a rappelé qu'à travers le Programme pilotage, coordination et gestion administrative, des travaux de construction et de réhabilitation ainsi que d'équipement des services sont réalisés chaque année. Il a également révélé que des mesures de renforcement des moyens logistiques de l'Inspection générale des bâtiments de la Direction générale de la Construction et de l'Habitat sont prises afin d'améliorer le contrôle. Et le ministre de citer 1 446 bâtiments menaçant ruine et les décisions prises dans le domaine.





Sur le problème de la gestion des déchets, la SONAGED pourra, à l'avenir, lever des fonds auprès d'institutions bancaires sous la garantie de l'État, pour financer ses activités. Mais, en attendant, elle va bénéficier de la subvention de l'État.





Dans la foulée, le ministre a déclaré, concernant le projet de Mbeubeuss, que les appels d'offres ont été lancés ».