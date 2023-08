[Spécial Magal] Usage d’alcool, de cigarette… : Immersion dans la traque aux récalcitrants par les Bayes Fall

On peut, en quelque sorte, les assimiler à une police religieuse. Positionnés en pleine nuit aux différentes entrées et positions stratégiques de Touba, les Baye Fall procèdent à des interpellations, fouillent les voitures et motos-Jakarta, à la recherche de boissons alcoolisées, de cigarettes et autres produits prohibés dans la cité religieuse. Ils veillent aussi à certains comportements et accoutrements des personnes.



Les Bayes Fall, en véritables soldats de Bamba, ne se donnent pas de répit pour faire respecter les interdictions du khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké.



À quelques jours du grand Magal de Touba, ils sont à pied d’œuvre pour faire respecter le Ndiguel du patriarche. En pleine nuit, Seneweb les a suivis dans la traque aux récalcitrants.