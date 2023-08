Usine star de Diourbel ravagée par une explosion: Le cri du cœur du collectif des employés

La chaudière de l’usine Star industrie de Diourbel, spécialisée dans la fabrication d’aliments de bétail et de denrées alimentaires, a été ravagée par un violent incendie, le 04 octobre 2022. Le sinistre avait occasionné sept morts et d'énormes dégâts matériels. Ce qui a envoyé près de deux cents (200) agents au chômage.







Le collectif des travailleurs de l’usine Star industries, située à Nébé, dans la commune de Tocky Gare (Diourbel), sollicite l'appui du président Macky Sall pour le redémarrage de leurs activités.





Ces pères et mères de famille ont déploré l'attitude de leur ministre de tutelle, Samba Ndiobéne Ka et des autorités de Diourbel notamment les Directeurs et les ministres qui n'ont montré aucun engagement pour exécuter les instructions du chef de l'Etat, selon leur porte-parole.





Plus de détails dans cette vidéo: