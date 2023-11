Valorisation du patrimoine culturel sénégalais : La première dame fait focus sur la créativité féminine

Le couple présidentiel roumain est en visite à Dakar. Son Excellence Klaus Lohannis et son épouse Carmen Georgeta Lohannis sont les hôtes d’honneur du Sénégal pour une semaine.









Ainsi, au nom de la Teranga sénégalaise, la première dame Marième Faye Sall est aux petits soins de ses hôtes. Elle a joint l’utile à l’agréable ce 23 novembre à la salle des banquets du palais présidentiel avec une exposition composite d'art et de culture sénégalaise.





Dans le cadre de la promotion de l’artisanat local, cette initiative de la première dame vient conforter la relation diplomatique entre le Sénégal et les nations soeurs. À cet effet, cette visite de la première dame de la Roumanie est une occasion pour les artisans sénégalais de présenter leur niveau de créativité, mais concomitamment de démontrer l’évolution et la modernité de l’artisanat sénégalais.





C’est également une opportunité de visibilité pour le patrimoine culturel sénégalais qui implique plusieurs acteurs, notamment dans le domaine de la bijouterie, du stylisme, de la maroquinerie, de la musique ainsi que de l’art culinaire, avec la transformation des produits à partir des techniques traditionnelles comme le « arraw ». Le travail des artisans du Village artisanal de Soumbédioune, qui est le reflet des villages artisanaux du Sénégal, a également été présenté.





L’autre aspect de cette initiative a été apprécié par le professeur Massamba Gueye : « C’est l’axe du patrimoine et de la transmission qui fait que les enfants des centres qui travaillent sur le patrimoine sont invités à partir de la banlieue à rentrer dans ce lieu pour présenter le modèle de vêture et le modèle de gestion traditionnelle que nous avons de nos espaces. » Un plan qui vise à inciter ces jeunes à conserver et à assurer la continuité des diversités culturelles.





Aussi divertissantes soient-elles, ces activités culturelles montrent aussi l’économie du patrimoine grâce à certains jeux d’éveil comme le « Wouré », jeu stratégique de mathématiques.





L’exposition a été particulière du fait de la forte représentativité de femmes cheffes d’entreprise. Du stylisme à la maroquinerie en passant par la musique et l’art culinaire, les exposantes ont magnifié cette intervention de la première dame, initiée depuis 2012, de faire la promotion du consommer local.