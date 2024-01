Match d'ouverture de la Can 2023: Face à la Guinée Bissau, les éléphants veulent se « mettre en confiance »

A la veille du match d'ouverture de la 34eme édition de la coupe d'Afrique des Nations en terre ivoirienne, le sélectionneur national de la Côte d'Ivoire, Jean-Louis Gasset et le capitaine des Éléphants, Franck Kessié ont fait face à la presse, ce vendredi. Devant croiser le fer, demain samedi 13 janvier au stade Alassane Ouattara d'Ebimpé, avec la Guinée Bissau pour se lancer dans la compétition sous les meilleurs auspices, les hommes de Gasset ont une pression sur les épaules. Ils doivent faire bonne impression devant leur public.





« Un match reste un match », a lancé, en conférence de presse, le sélectionneur ivoirien pour atténuer cette pression. « Il n'y a plus de petites équipes. Le principe c’est de se mettre en confiance tout en respectant l’adversaire qui a des armes et des joueurs très dangereux. Donc il va falloir bien maîtriser notre sujet et finir nos actions », déclare-t-il.





Pour arriver à cet objectif, le système de jeu à mettre en place aura une importance capitale. Ainsi, le technicien français a mis toutes les chance de son côté en travaillant sur tous les tableaux. « On a travaillé pour tous les schémas. Il faut être prêt en compétition. Il va falloir qu’on vive l’événement. Mon travail c’est de transformer cette pression en quelque chose de positif en donnant nos forces à nos joueurs », souligne-t-il.









« Notre objectif est de hisser le drapeau très haut » (Kessié)





Avant d’ajouter, à propos de l’adversaire : « la Guinée Bissau a battu le Nigeria en match de poule. On a suivi leurs matchs et on connaît certains de leurs joueurs qui sont techniques et rapides. C’est une équipe qui aime subir. Mais, nous allons prendre tout ça en compte. J'ai un groupe de 27 joueurs et chacun a son rôle à jouer ».





Pour sa part, le capitaine des Éléphants, Franck Kessié et sa bande s’engagent à faire honneur au drapeau ivoirien sur le rectangle vert. « L’équipe vit bien et est très soudée. On suit les consignes du coach. On est bien. On a le même objectif qui est de hisser le drapeau très haut. On mettra tout aussi de notre côté », assure-t-il.