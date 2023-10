Vélingara: L’école élémentaire de Djiddah Moudou en piteux état

C’est la rentrée et les élèves prennent d’assaut les salles de classe. Cependant, à Vélingara plus particulièrement à Djiddah Moudou, la rentrée est moins joyeuse. Ici, les élèves viennent au compte-gouttes du fait de l’état de délabrement inouï de leur établissement.







Sans toiture, ni mur de clôture, ni table banc, les habitants sonnent l’alerte. Ils sollicitent ainsi l’aide de la part du gouvernement.





« Nous avons commencé les enseignements mais, dans le grand découragement des populations. Les parents d’élèves et enseignants s'interrogent et s'inquiètent. Ils se demandent comment enseigner, apprendre et réussir dans des conditions aussi inadéquates?», déclare Ibrahima Cissé.





Selon ce dernier, « l’école n’a plus de toiture ». « Elle a été emportée par le vent pendant l’hivernage. Un déficit de tables bancs a été également noté», renseigne-t-il.





Notre interlocuteur précise que autorités de la ville ainsi que la mairie ont été informées de la situation, sans que des améliorations n’aient été notées.









C’est pourquoi poursuit le responsable de l’association Médina-Mary (AIMM) plaide pour l’intervention de l’Etat : « Nous sollicitons de l’aide de la part du gouvernement et du ministre de l’Education nationale. Nous voulons la reconstruction de l’établissement Djiddah Moudou pour que les élèves et les enseignants puissent être dans de meilleures conditions. La réhabilitation de la toiture le plutôt possible, la construction de nouvelles classes pour remplacer les abris provisoires et un mur de clôture afin que ces enfants soient à l’abri des intempéries ».