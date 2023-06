Violences sociopolitiques : Pastef/Pikine dénonce les exactions arbitraires

Le parti Pastef a rendu un vibrant hommage aux neuf personnes tuées dans le département de Pikine, lors des affrontements entre forces de l'ordre et manifestants, suite au verdict du procès Ousmane Sonko-Adji Sarr. Une soirée de récital de Coran a été organisée au siège du parti à Pikine. La coordination départementale de Pastef a dénoncé et condamné les meurtres de jeunes manifestants désarmés, avec l’utilisation d’armes à feu.



Ce qu'elle considère comme une violation du droit international qui interdit l’usage d’armes létales dans le maintien de l’ordre.





Selon la coordination départementale de Pastef, cinquante personnes ont été blessées, dont une dizaine sont entre la vie et la mort dans le département de Pikine. Les arrestations sont aussi innombrables.

Pastef/Pikine présente ses condoléances émues aux familles éplorées et leur exprime sa solidarité et sa compassion.





In fine, la coordination du parti d'Ousmane Sonko exige la fin immédiate de ces exactions et l’ouverture d’une enquête indépendante permettant d’identifier les coupables et les commanditaires. Tout en condamnant la violation flagrante des droits élémentaires de ses membres arbitrairement arrêtés et détenus dans des conditions dégradantes.





La coordination départementale de Pastef compte participer à toutes les activités de mobilisation allant dans le sens de lever le dispositif de séquestration honteux érigé devant le domicile de son président Ousmane Sonko et fera face à toute tentative d’une troisième candidature anticonstitutionnelle et moralement inacceptable de Macky Sall.

