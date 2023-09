[Exclusif] Visite de chantier : La Grande Mosquée de Tivaouane comme vous ne l’avez jamais vue !

Les neuf dômes en aluminium et en inox (dorés et verts) de la Grande Mosquée de Tivaouane brillent de mille feux sous l’effet des rayons du soleil. Après deux ans de travaux et des milliards de francs CFA collectés, le projet est sorti de terre. Elle (la grande mosquée) émerveille déjà par sa majestuosité, ses belles décorations, son architecture atypique slalomant entre l’ancien et le moderne, et ses outils à la fine pointe de la technologie.





Ouvrant les portes de la mosquée en chantier pour la première fois aux médias, le comité de pilotage a accordé la primeur à Seneweb (la visite guidée pour les autres organes de presse est prévue le 20 septembre 2023). Au cours de cette visite de chantier, Abdou Aziz Guèye, l’ingénieur chef du projet Grande Mosquée de Tivaouane, nous fait découvrir ce joyau dans ses moindres coins et recoins.





La mosquée en chiffres





Implantée sur un terrain de 27 000 mètres carré, la surface bâtie (espace de prière d’une capacité de 19 600 fidèles, des toilettes et des locaux techniques) est estimée à un peu plus de 10 000m2. L’esplanade, quant à elle, sera aménagée sur une surface de 12 000m2 carrelés en marbre où seront installés 30 parasols automatiques avec une capacité d’accueil de 20 000 fidèles. Au total, 39 600 fidèles pourront effectuer leur prière dans ce lieu de culte.





La mosquée compte 3 minarets : un minaret principal de 82 mètres de hauteur et deux autres de 56 mètres. A l’instar des infrastructures de nouvelle génération, elle sera un édifice connecté, intelligent (avec deux fibres optiques) avec vidéosurveillance (28 caméras IP, 14 à l’intérieur et 14 à l’extérieur), détecteurs d’incendie (168), contrôle d’accès télécommandé (il y aura une centrale de commande de toutes les ouvertures de la mosquée) ainsi qu’une régie vidéo et sonorisation (150 haut parleurs, 28 amplificateurs, entre autres).





Une mosquée intelligente avec autonomie en électricité et en eau





S’agissant des lumières, 833 points lumineux sont prévus dans la salle de prière et 336 à l’extérieur (façades, esplanade et minarets). 403 buses de soufflage d’air frais sont également en cours de finalisation avec trois groupes d’eau glacée de 297 kw ainsi que 24 centrales de traitement d’air. Le tout sera alimenté par un groupe électrogène de 1600 kva et deux postes transformateurs de 800 kva. Ce qui nécessite une certaine autonomie pour éviter les coupures d’électricité.









Ainsi, une centrale solaire de 10 MW est en cours d’aménagement pour permettre à la Grande Mosquée d’être autonome en électricité. Elle le sera également en eau avec ses deux forages (un de 500 mètres et un autre de 100 mètres) et ses trois bâches à eau (deux de 135 m3 pour eau potable et un de 150m3 pour incendie).





Quantité de matériaux utilisés et effectifs généraux des employés





Conformément aux instructions du Khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour qui a demandé une reddition des comptes par souci de transparence, le comité de pilotage a livré les quantités de matériaux utilisés. Il a aussi dévoilé les noms des entreprises qui ont exécuté ce projet. Ainsi, dans une note adressée à la presse, il est indiqué que 1937 tonnes d’aciers 7449 et tonnes de ciment ont été utilisées par CDE (Sénégal) dans les gros œuvres. Plus d’une quarantaine de tonnes d’aluminium et de panneaux en inox ont également été utilisées pour la menuiserie et la décoration.