Visite de chantiers : Barthélémy Dias invite l’Onas à être plus exigeant avec les entreprises en charge de ses travaux

Barthélémy Dias a visité les chantiers de pavage et de rénovation de la mosquée de Derklé et l'église des martyrs de l'Ouganda. Ces chantiers font partie du programme d'embellissement et de rénovation des lieux de culte de la ville. Les usagers apprécient les travaux en cours qui contribueront à améliorer leur cadre de vie. L’imam Pape Samb fait partie de ses habitants qui ont salué les travaux entrepris par le Maire Barthélémy Dias. Selon lui, c'est en plus du pavage, le Maire de la ville de Dakar accompagne la Mosquée dans tous les grands événements religieux." Quand il a commencé les travaux de voiries des allées Ababacar Sy, il s'est rendu compte que deux lieux de culte, l'église et la mosquée étaient sur place. Il a pris des engagements qu'il est en train de réaliser. Il y a une réfection extérieure et intérieure avec des décorations arabesques que des marocains vont faire" dit-il.









Pour sa part, le Secrétaire général du conseil pastoral de l'église des martyrs de l'Ouganda a informé que le pavage des abords de l’église sera livré avant le 24 décembre 2023. C’est une vieille doléance que la Maire va satisfaire.





" La coïncidence est heureuse. Nous allons célébrer Noël dans une semaine et ce sera dans une cour pavée au grand bonheur des paroissiens" a expliqué Kebab Gabrielle Badj.