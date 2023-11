Visite du TER : Le ministre Papa Amadou Ndiaye insiste sur la sécurité

Depuis sa mise en circulation, le Train express régional (TER) est devenu un moyen de transport incontournable dans la région de Dakar. Et pour la préservation de cet outil prisé par des milliers de personnes, l’aspect sécuritaire constitue un élément essentiel, selon le ministre chargé du Développement des chemins de fer, Papa Amadou Ndiaye.









Ce dernier a effectué une visite de terrain ce jeudi 9 novembre de gares et sites du TER. Papa Amadou Ndiaye a tout d’abord apprécié le travail effectué par les agents. "On ne peut pas parler du développement des chemins de fer sans parler du TER. C’est pourquoi nous sommes venus ici pour tâter le pouls de la situation des travailleurs et des problèmes afin de trouver des solutions. Si le train roule correctement le jour, c'est parce que la nuit, il y a des gens qui ne dorment pas, pour que tout aille normalement’’, lance-t-il.







Malgré tous les efforts consentis, le ministre a insisté sur la sécurité que nécessite ce moyen de transport. ‘’C’est un travail sérieux qui n’accepte pas d’erreurs. La sécurité est primordiale dans un système de transport de masse. Il faut aussi faire de la prévision pour que les matériaux de rechange soient sur place à temps. Je vais travailler sur cela avec le ministre des Transports terrestres’’, ajoute-t-il.