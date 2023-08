Valorisation de nos ressources territoriales: Mamadou Djigo, Dg de l’ANAT, compte sur la grande surface

L’Agence Nationale de l’Aménagement du Territoire (ANAT) déroule un important Programme National d’Appui à la Valorisation des Ressources Territoriales. L’information a été donnée par le Directeur Général de l’ANAT, Mamadou Djigo. C’était lors d’une séance de travail organisée au profit des femmes entrepreneurs.









« Le Sénégal a énormément de ressources. Cependant, il faut savoir comment les conserver afin d’éviter qu’elles pourrissent. Avec le programme PAVART, et les études de terrain, nous nous sommes rendu compte qu’il nous faut décentraliser les grandes surfaces », préconise-t-il.





Il croit que le développement des terroirs passe en partie de la transformation de nos produits locaux et leur écoulement dans des grandes surfaces décentralisées.





« Les grandes surfaces proposent des services qui peuvent nous aider à mieux conserver les produits. Elles nous permettent de stocker nos produits de nos terroirs. Et avec un « partenariat », le made in Sénégal sera exposé à une plus grande échelle », avance, le Directeur Général de l’ANAT.