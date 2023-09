[Spécial Gamou] Yewwi Askan Wi vilipende Macky Sall à Tivaouane et annonce une bonne nouvelle pour Sonko

Le sort réservé au leader de Pastef, Ousmane Sonko, emprisonné et son parti dissous, était au cœur des discussions entre le porte-parole de la famille Sy, Serigne Mbaye Sy Abdou, et la délégation de Yewwi Askan Wi conduite par Habib Sy, Déthié Fall et Ahmed Aïdara. Les leaders de Yaw ont vilipendé Macky Sall pour pratiques qu’ils jugent antidémocratiques.





« Nous avons décliné auprès du khalife un ensemble de faits que nous sommes en train de vivre. Non pas pour pleurnicher, mais pour les dénoncer. Parmi ces faits avérés, il y a la situation particulière de notre frère Ousmane Sonko. Nous ne sommes pas des terroristes. Nous ne sommes pas des va-t-en-guerre. Nous ne pouvons pas déstabiliser le Sénégal. Cela ne fait pas partie de notre philosophie et nous n’en avons même pas les moyens. La situation que nous vivons est catastrophique. Nous n’avons plus la liberté de nous réunir comme le prévoit la Constitution du Sénégal », souligne Habib Sy.





L’ex-responsable libéral reste, cependant, confiant qu'Ousmane Sonko « sera libéré sous peu ».