Zac-Mbao : Un panel pour améliorer les relations entre la police et les populations

Les relations entre policiers et populations sont parfois heurtées. Pour y remédier, l'ASC Renaissance de Zac-Mbao a organisé un panel, en présence des autorités administratives et locales, en plus d'autres ASC. La rencontre avait deux thèmes : la cybercriminalité et les relations entre la police et la population.





Au terme du panel, la cheffe de service du commissariat de Zac-Mbao a magnifié cette initiative des jeunes visant à raffermir les liens entre les policiers et les civils. Une relation dialectique, pour la commissaire Bintou Guissé.





Selon la patronne du commissariat de Zac-Mbao, la police permet de réguler la vie en société, mais s'il n'y avait pas de population, il n'y aurait pas de police. "Force est de constater que les relations entre la police et la population sont parfois un peu tendues. D'où la nécessité de ces rencontres importantes entre police et population. Ce qui nous permet d'échanger sur plusieurs points", conclut-elle.





Plus de détails dans cette vidéo.