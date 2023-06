Ziguinchor: Comment l’arrêt du bateau Aline Sitoé a plombé l’économie

Depuis une dizaine de jours, le bateau Aline Sitoé Diatta a suspendu jusqu’à nouvel ordre ses rotations Dakar-Ziguinchor-Dakar. Et il n’est pas le seul, la société nationale de transport interurbain Dakar Dem Dikk (DDD), a arrêté ses navettes dans la capitale du sud. Lors d’une conférence de presse, le ministre porte-parole du gouvernement, Abdou Karim Fofana, avait évoqué des raisons sécuritaires pour justifier cette décision.









‘’Les rotations Dakar-Ziguinchor-Dakar sont suspendues. Ce sont des restrictions sécuritaires qui existent depuis l’accident de Sikilo. La sécurité est notre priorité. On n’interdit pas le voyage entre Dakar et Ziguinchor ‘’, avait-t-il expliqué.





Ces explications qui sont loin d’être convaincant, pour certains, laissent dans le désarroi les populations et autres personnes qui sont dans divers secteurs économiques dans la région de Ziguinchor. En effet, l’arrêt des rotations du bateau Aline Sitoé Diatta a plombé leur activité.





Un manque à gagner énorme





A quelques jours de la Tabaski, la devanture de la gare maritime de Ziguinchor, qui jadis était toujours bondée de monde, est presque déserte. “L’accès au lieu est strictement interdit”, tonne le gendarme en permanence devant l’entrée.





Pour les commerçants, qui tirent l'essentiel de leur revenu dans les activités du marché de la gare, le manque à gagner est énorme. Trouvée sur place, Nafitou Gueye se plaint de la situation.







‘’C’est aujourd’hui que j’ai repris mes activités depuis les émeutes du début du mois de juin. Mais comme vous le voyez, rien ne marche ici. Les lieux sont quasiment déserts. Les clients sont non seulement rarissimes, mais on n’arrive plus à convoyer de la marchandise à Dakar. On est obligé de se rabattre sur les véhicules de transport en commun et les prix sont trois fois plus chers. Là où on payait 5 000 F, on débourse 20 000 F CFA’’, se désole la vendeuse de fruits de mer et d’huile de palme.







Cette dernière d’ajouter : ‘’C’est bientôt la fête de la tabaski et on ne sait pas à quel saint se vouer. On n’a aucune information par rapport à cette restriction. Nos fils et autres proches qui avaient déjà fait une réservation sont obligés de passer la fête à Dakar faute de moyens pour venir.’’





Commerce à l’arrêt





En cette période de chaleur, certains commerçants voient leurs produits parfois pourrir entre leurs mains. ‘’On jette certains de nos produits à cause du manque de client. On peut rester presque une journée sans voir l’ombre d’un acheteur alors que quand le bateau faisait des rotations, on ne chômait pas. Il y avait toujours beaucoup d’ambiance’’, ajoute une autre vendeuse.





Serigne Cheikh Mbengue qui s’active dans la vente d’habits au marché du port est aussi impacté par cette mesure. "Toutes nos marchandises qui viennent de Dakar étaient transportées par le bateau. J’avais une commande qui devait venir de Dakar, depuis plus d’une semaine, mais je n’ai pas pu la recevoir. J’ai été obligé de prendre la route et payer le double de ce que j’avais l'habitude de débourser. Ainsi on risque de vendre à perte et la marchandise n’est toujours pas là’’, lance-t-il.





Les commerçants ne sont pas les seuls à subir l’effet de l’arrêt de la navigation du bateau Aline Sitoé. Le secteur du transport est aussi impacté. Taximen et jakartamen qui stationnaient devant la gare maritime ont tous plié bagage à la recherche d’autres arrêts plus fréquentés par les clients.





''On se débrouille, mais pour dire vrai, cette décision de suspendre la navigation du bateau n’est pas une bonne idée. On ressent tous cette décision. On est à la veille de la tabaski et on n’arrive pas à joindre les deux bouts’’, déplore Makhtar Badji, propriétaire de taxis bagages.