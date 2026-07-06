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Bac 2026 : Les résultats du premier groupe du centre Lycée Malick Sy de Thiès

Auteur: Cheikh CAMARA (Correspondant à Thiès)

il y a 1 jour 5650 Lectures 3 Commentaires | English
Bac 2026 : Les résultats du premier groupe du centre Lycée Malick Sy de Thiès

Bac 2026 : Les résultats du premier groupe du centre Lycée Malick Sy de Thiès

Au centre Lycée Malick Sy de Thiès, les résultats du premier groupe du Baccalauréat 2026 sont connus. Plusieurs candidats ont été déclarés admis d'office, d'autres auront une seconde chance lors des épreuves du second groupe. Ces premiers chiffres traduisent des performances variables selon les jurys et les séries. 

Pour le jury 1395, en série L1, sur 130 candidats, 38 sont admis d'office, 65 admissibles au second groupe et 27 ajournés. En L2, le même jury enregistre 74 admis d'office, 96 admissibles et 106 ajournés, sur un total de 276 candidats. ‎Au jury 1397, sur 352 candidats, 105 sont admis d'office, 106 sont admissibles et 141 ajournés. 

Le jury 1398 compte 83 admis d'office, 91 admissibles et 166 ajournés sur un effectif de 340 candidats.

‎Pour le jury 1400 (L'AR), 67 candidats sont admis d'office et 66 sont déclarés admissibles. ‎Enfin, en série S2A, 7 candidats sont admis d'office tandis que 2 sont admissibles au second groupe.

⚡ Résumé express généré par IA, vérifié par la rédaction
- Au centre Lycée Malick Sy de Thiès, les résultats du premier groupe du Bac 2026 sont publiés avec des performances variables selon les jurys et séries. - Pour le jury 1395, en série L1, 38 admis d'office, 65 admissibles et 27 ajournés sur 130 candidats ; en L2, 74 admis, 96 admissibles et 106 ajournés sur 276 candidats. - Le jury 1397 compte 105 admis, 106 admissibles et 141 ajournés sur 352 candidats ; le jury 1398 a 83 admis, 91 admissibles et 166 ajournés sur 340 candidats.
Auteur: Cheikh CAMARA (Correspondant à Thiès)
Publié le: Lundi 06 Juillet 2026
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Commentaires (3)

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  • image
    Gj il y a 1 jour
    L'université est une prison de 5 ans de facilité et eternelement chomeur faite attention faite des formations ou entreprendre a 20 ans vous commencez comment l'argent est fait et vous faites aussi marché le senegal

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