Adama Barrow : « S’il n’y a pas de sécurité en Gambie, alors il n’y aura pas de sécurité au Sénégal... »

Lors de la visite du président sénégalais Bassirou Diomaye Faye à Banjul, son homologue gambien, Adama Barrow, a vanté les relations exclusives entre les deux nations.





« La Gambie et le Sénégal sont deux pays, mais qui partagent tout en commun en termes de culture, de religion et d’autres choses. Il n’existe pas de pays au monde comme la Gambie et le Sénégal », a déclaré M. Barrow, selon "The Point".





Il est important que la Gambie et le Sénégal renforcent leurs relations





Au vu de ces liens assez particuliers entre les deux pays, le président gambien a estimé qu’il est important que Dakar et Banjul renforcent leur coopération, car « c’est la meilleure façon de procéder ».





Il trouve que les deux pays s’y attellent déjà, parce que la visite de Diomaye Faye à Banjul a permis de discuter de nombreuses questions relatives notamment au commerce et à la sécurité.





La question de la rébellion casamançaise





Adama Barrow a, par exemple, soutenu que la question sécuritaire doit être une priorité pour le Sénégal et la Gambie, car « s’il n’y a pas de sécurité en Gambie, il n’y aura pas de sécurité au Sénégal et il en sera de même pour le Sénégal ».