Alassane Ouattara, en piste pour un quatrième mandat ?

C’est en tout cas le souhait de Adama Bictogo, proche du chef de l'État ivoirien. “D’un point de vue constitutionnel, il a le droit d’être candidat en 2025 et, en tant que président en exercice, il demeure le candidat naturel du parti, a déclaré le Président de l’Assemblée nationale ivoirienne dans un entretien accordé à Jeune Afrique. Mais, comme vous le savez, l’acte de candidature obéit à une décision personnelle. C’est donc à lui de la prendre. Mais pour le président de l’Assemblée nationale et membre du RHDP (parti au pouvoir) que je suis, en l’état, il est notre candidat naturel”.



M. Bictogo “considère que le bilan du président de la République plaide en sa faveur au regard du travail accompli, du niveau de développement atteint par la Côte d’Ivoire”. ”Quand on regarde le budget de l’État depuis sa prise de fonctions, en 2011, il a presque triplé”, estime-t-il.



Alassane Ouattara est resté mystérieux jusqu’ici sur ses réelles intentions pour la présidentielle de 2025. Mais la sortie de M. Bictogo va assurément relancer le débat en Côte d’ Ivoire.