[1 jour, 1 ministre] Docteur Ibrahima Sy, Ministre de la Santé : Un expert reconnu, un homme politique méconnu

La santé est un secteur bouillant. Elle souffre d’un déficit de ressources humaines, de plateaux médicaux, de la concentration des structures dans la capitale et dans certaines villes de l’intérieur. Plus préoccupant, les soins ne sont pas accessibles à une écrasante majorité de la population. C’est ce dossier qu’a hérité le docteur Ibrahima Sy qui a remplacé le docteur Marie Khemesse Ngom Ndiaye à la tête du ministère de la Santé et de l’Action sociale. Le nouveau ministre de la Santé veut s’attaquer à la prise en charge des urgences. Mais qui est le docteur Ibrahima Sy ?



On peut répondre qu’il n’est pas trop connu bataillon. Il est l’inverse d’autres membres du Gouvernement comme Ousmane Sonko. Il y a peu d’éléments sur le nouveau Ministre de la Santé et de l’Action sociale. D’où la pertinence de dresser son portrait. D’ailleurs ceux qui sont allés très vite en besogne lui ont prêté la fonction de médecin. Il n’en est pas un. En effet, le docteur Ibrahima Sy est Maître Assistant depuis 2017 au Département de Géographie de l'Université Cheikh Anta Diop (UCAD) de Dakar. Mais, il est humecté dans le domaine de la santé.

Pas nouveau dans le monde de la santé

En tant qu’expert, il a déjà travaillé pour le compte du ministère qu’il dirige aujourd’hui. Ses centres d'intérêt scientifiques concernent l’environnement, le changement climatique, l’épidémiologie spatiale, la santé publique et la santé urbaine. Un si riche parcours surtout dans le contexte de One health (Une seule santé) qui inclut tout l’écosystème. Le tout nouveau patron de la santé a été chercheur associé au Département de recherche pour le développement du Centre de Surveillance Écologique (CSE) à Dakar, au Sénégal. Cela, après son doctorat en géographie de la santé à l'Université Louis Pasteur (ULP) de Strasbourg, en France. S’y ajoute qu’il a travaillé dans le secteur de la recherche en santé. D’abord à l’Université de Strasbourg (UDS), puis respectivement à l’Institut National de Recherche en Santé Publique (INRSP) en Mauritanie, au Centre Suisse de Recherche Scientifique en Côte d'Ivoire (CSRS), à l'Institut Tropical et de Santé Publique Suisse (Swiss-TPH) en Suisse et au Centre de Suivi Ecologique (CSE). Ce n’est qu’après toute cette trajectoire, qu'il rejoint le département de Géographie de l’UCAD en février 2017.

Auteur et co-auteur, Dr Sy a de nombreuses publications dans l’escarcelle

Dans le domaine de la recherche, il est l’auteur de plusieurs publications. L’actuel ministre de la Santé est auteur et co-auteur de nombreuses publications et rapports dans les domaines de l'environnement, du changement climatique, de l’épidémiologie spatiale et de la santé publique. Il est membre de l'Association internationale d'écologie et de santé (IAEH) et évaluateur pour de nombreuses revues scientifiques. Il siège dans des comités de lecture. Dr. Ibrahima Sy a aussi travaillé depuis plus de 13 ans en qualité d’expert international dans les domaines de l’environnement, du climat et de la santé auprès de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), le Fonds Mondial pour le Paludisme, le VIH-Sida et la Tuberculose, le Fonds des Nations Unies pour l’Enfance (UNICEF), le Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM), l’Agence Française de Développement (AFD),Save The Children International (SCI) et le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale (MSAS), etc.

Un professeur assidu

Le passage du docteur Sy à l’Université restera une tache indélébile. Les étudiants se souviennent encore d’un « homme attentionné, plein d’affection, et surtout soucieux de son travail ». « J'ai rencontré Ibrahima Sy en 2018. Il nous enseignait alors la géographie de la santé. L'année suivante, il m'a encadré en Master 2. Je retiens un homme assidu. Il ne manquait presque jamais de cours. Parfois, lorsque les étudiants de l'UCAD étaient en grève, il nous emmenait à l'ENEA sur la route de Ouakam. Il est charitable et altruiste » témoigne El Hadji Ibrahima Faye, journaliste-écrivain. Il souligne que Dr Sy est également un redoutable pédagogue. « Son cours sur la gouvernance de la santé était vraiment attendu par les étudiants. On sentait qu'il maîtrisait parfaitement la carte sanitaire du Sénégal. Pour les projets mémoire et les mémoires, il n'hésitait jamais à encourager les étudiants à donner le meilleur d'eux-mêmes », raconte El Hadji Ibrahima Faye qui ajoute qu’il accueillait volontiers les étudiants dans son bureau de travail au CSE pour corriger leur mémoire. « Je ne le connais pas, il ne s’est jamais emporté devant les étudiants. Il nous expliquait souvent l’état des structures sanitaires du Ferlo et des zones reculées du Sénégal. Je lui conseille d’être serein. Le secteur de la santé est très complexe. Les problèmes n’en manquent pas. Je l’invite à une gestion inclusive.

Un des rédacteurs du programme Jotna en 2010 et du Programme Diomaye Président

Le docteur Sy était jusqu’à sa nomination comme ministre de la santé quasi-anonyme. Pourtant, il milite depuis 2017 au parti Pastef dans le département de Podor. Ismaïla Wone, coordonnateur départemental de Pastef Podor « a connu le ministre Sy en fin 2017 lorsqu'en tant qu'universitaire, il a rejoint le parti ». C’est d’ailleurs le Président Diomaye Faye qui le lui a présenté. « Nous sommes du même département » dit-il. D’ailleurs, le coordinateur estime que sa nomination s'inscrit dans l'ordre normal des choses. En 2019, déjà renseigne-t-il, le ministre a fait partie de ceux qui ont rédigé le programme Jotna de Ousmane Sonko sur la partie environnement et santé. Et la version retouchée du programme Diomaye président.

Trop timide pour un politicien

Le docteur Sy est timidité déconcertante en politique. Pendant sa prise de contact avec certains des services de son département, les indiscrétions ont surtout parlé de sa timidité avant de vite lui accorder le bénéfice du débutant. Mais le coordinateur du département de Podor confirme. « Nous avons un lien très étroit. Nous parlons quasiment tous les jours au téléphone. Il y a une grande complicité entre nous. Sa modestie me fait même oublier qu'il est plus âgé que moi. Brillant, simple et très poli, peut-être même trop poli, trop timide, trop correct, c’est peut-être un obstacle en politique mais il fera un bon manager parce que très structuré et surtout très méthodique » témoigne-t-il. Toutefois, il reconnaît que l’homme ne badine pas avec les responsables du parti et surtout avec les principes. « C’est un homme loyal et serviable. Je vous dirai que, tous les mois que son excellence a été en prison, chaque semaine, il passe me prendre à mon lieu de travail pour aller lui rendre visite. Je rappelle qu'il travaille de manière transversale sur beaucoup de questions liées à la santé, Géographie santé environnement, santé épidémiologie. Il est vraiment dans son domaine. C’est un excellent profil pour ce ministère » dit-il. En attendant, le temps fera le vrai profil du ministre de la santé…