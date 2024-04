Bénin : Patrice Talon se débarrasse de son cousin et conseiller spécial Johannes Dagnon

C’est un limogeage qui a surpris plus d’un. Le président béninois Patrice Talon s’est séparé de son conseiller spécial et cousin maternel Johannes Dagnon, le mardi 9 avril dernier. L’homme était considéré comme le numéro deux de la présidence de la République.







Ex-patron du Bureau d’analyse et d’investigation





Il dirigeait le Bureau d’analyse et d’investigation (BAI), une structure d’appui à l’action gouvernementale qui a pour mission principale de contribuer à garantir la qualité des principales réformes et des programmes initiés par le gouvernement. On ignore encore les raisons qui ont poussé le président béninois à se séparer de son fidèle conseiller.





Une rencontre qui « a mal tourné »





En tout cas, selon RFI, ce divorce est intervenu après une rencontre qui « a mal tourné », lundi dernier. Il faut noter à toutes fins utiles que des groupes d’amis suscitent depuis quelques mois la candidature de Johannes Dagnon à la Présidentielle de 2026.