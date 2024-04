Burkina : Le capitaine Traoré en admiration devant un nouveau type de drone turc

Au Burkina Faso, le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré, a remis en début de semaine, une douzaine de drones de fabrication turque au ministère de la défense et des anciens combattants. Ces engins de types Bayraktar TB2 et Bayraktar Akinci seront utilisés dans le cadre de la reconquête du territoire et de la lutte contre le terrorisme.







Ce drone « a surpassé les capacités techniques que le constructeur avait prévu »





Lors de la cérémonie de remise de ces drones de combat, le putschiste burkinabé a été particulièrement dithyrambique sur Akinci. A l’en croire, cet engin « a surpassé les capacités techniques que le constructeur avait prévu ». L’armée l'a « soumis à de fortes épreuves dans ses capacités d’emport, d’endurance, de plafond, de vitesse, de performance, etc. Au cours du test, il a participé à des missions de combat. Ce sont des appareils très performants, fiables que nous avons actuellement », a louangé le capitaine Traoré.













Le putschiste a ensuite félicité ses compatriotes pour leurs efforts, parce que "les drones ont été achetés avec l’argent du contribuable''.





Rappelons que la junte s'est tournée vers des pays comme la Russie, la Turquie et l'Iran pour s'approvisionner en armement, depuis que les Occidentaux ont refusé de faire affaire avec elle dans ce domaine.