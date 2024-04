Ce que le Burkina propose aux Russes s’ils veulent exploiter son lithium

L’ambassadeur du Burkina Faso près la Russie, Aristide Ludovic Tapsoba a accordé une interview au site d’informations Lefaso.net lors du Forum international sur l’Energie nucléaire qui s’est tenu en mars dernier à Sotchi. Il a évoqué la coopération entre les deux pays dans le domaine économique notamment.







Selon les dires du diplomate, le Burkina Faso est prêt à permettre à la Russie d'exploiter son lithium.





« La Russie, elle ne produit pas le lithium ; elle est en train de prospecter partout en Afrique de l’Ouest… »





« Vous savez, (notre pays) est producteur de lithium. La Russie, elle, ne produit pas de lithium ; elle est en train de prospecter partout en Afrique de l’Ouest, comment avoir du lithium pour développer les énergies renouvelables, notamment, la réalisation de piles et, pourquoi pas, de véhicules électriques. Et lors de ce forum (international sur l’Energie nucléaire) nous avons profité de l’occasion pour leur dire que nous pouvions leur offrir cette opportunité », a révélé M. Tapsoba. La Russie devra en retour s’engager à exploiter le lithium sur place.





On leur a dit : « vous allez devoir transformer ce lithium en batteries…d’abord pour le Burkina »





« Il ne s’agira pas de l’exporter en Russie. (On leur a dit); "si vous voulez venir au Burkina, vous allez devoir transformer ce lithium en batteries et en voitures électriques, d’abord pour le Burkina et si vous voulez, vous allez exporter les véhicules électriques vers la Russie. Et ça, je pense que c’est de bon ton ; nous ne pouvons plus continuer à exporter nos matières premières uniquement sans plus-value », a déclaré le diplomate burkinabé.