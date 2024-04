Guinée-Télécoms : Le Sud-Africain MTN plie bagage

MTN, le géant sud-africain des télécoms quitte la Guinée. Selon "Jeune Afrique", la multinationale a cédé sa filiale dans ce pays pour un dollar symbolique à Telecel Group, le récent acquéreur de Vodafone au Ghana.





C’est le patron de la société, Nicolas Bourg, qui aurait rendu publique l’information le 28 mars dernier.





Non-paiement des impôts et taxes





En rachetant MTN Guinée, Telecel Group, hérite aussi de ses dettes et de ses capitaux propres. Rappelons qu’en décembre 2023, l’Autorité de régulation des postes et télécommunications (ARPT) de Guinée avait fermé le siège de MTN Guinée, pour non-paiement des impôts, taxes et redevances de licence « liées à des services ».





Il détenait 24 % des parts de marché prépayé au troisième trimestre 2023





« MTN Guinée doit beaucoup d’argent à l’ARTP » soufflait à l’époque, une source proche du dossier, au site d’informations Africaguinée.