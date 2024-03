Jeûne du Ramadan en Tanzanie : 12 personnes arrêtées à Zanzibar pour avoir mangé en public

A Zanzibar, la police de la région de Mjini Magharibi a arrêté récemment 12 personnes pour avoir mangé et bu en public pendant le jeûne du Ramadan. C’est suite à l’ouverture d’une enquête motivée par une vidéo montrant ces hommes se substanter à la place Mnazi Mmoja.





Dans cet archipel de l’océan indien, la population est largement islamisée. On y applique des réglementations basées sur les principes islamiques pendant la période du jeûne du Ramadan. Manger en public devient donc un délit.





Elles feront ensuite l’objet de poursuites judiciaires





Les 12 personnes arrêtées sont détenues au poste de police de Madema, en attendant la fin de l’enquête. Elles feront ensuite l’objet de poursuites judiciaires. « Durant ce mois de Ramadan, conformément aux coutumes de cette île, même les établissements alimentaires sont fermés. Par conséquent, il n’est pas approprié pour des individus de s’asseoir dans des lieux publics et de manger ouvertement ; c’est une infraction, et c’est pourquoi nous les arrêtons et nous continuerons de le faire parce que cela gène les autres », a expliqué le commandant par intérim de la police régionale Abubakar Khamis Ally.