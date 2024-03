Le russe Rosatom révèle le type de centrale nucléaire qui sera construit au Burkina et "dissipe" les inquiétudes

En marge du XIIIè forum international sur l’énergie nucléaire qui s’est tenu en début de semaine à Sotchi, l’Agence fédérale russe de l’énergie atomique (Rosatom) a offert aux journalistes une visite guidée de son usine de construction mécanique. Cette immersion leur a permis de comprendre le processus de production du nucléaire et de découvrir le dispositif technologique utilisé à cet effet.



Il faut « prendre en compte tous les détails spécifiques du climat, après avoir fait… »



Selon les explications du directeur adjoint chargé de l’électronucléaire Valentin Saransky, le processus de construction d’une centrale nucléaire " prend en compte la spécificité des zones". C’est en fonction de cela que les matériaux devant servir à la confection de telle ou telle pièce sont retenus de sorte à atteindre le résultat escompté. « Ce qui est absolument nécessaire, quand on se met à la fabrication de l’ensemble des réacteurs, c’est de bien prendre en compte tous les détails spécifiques du climat, après avoir fait de la prospection sur les spécificités de la zone », a-t-il poursuivi.



Au Burkina une petite centrale modulaire est la plus adaptée



Tout ce travail sera fait avant la construction de la centrale nucléaire au Burkina Faso, assure M. Saransky. Compte tenu des spécificités de ce pays sahélien, une petite centrale modulaire est plus adaptée, informe l'expert, selon "Lefaso.net".



La Russie aurait même déjà lancé un « projet de fabrication de ce type de centrale » pour les installer dans ces « régions très éloignées des sources d’eau ».



« Tous les risques liés à l’exploitation d’une centrale nucléaire sont pris en compte dans l’étape de la prospection »



En ce qui concerne la sécurité des installations nucléaires, les responsables de Rosatom se veulent rassurants. Ils expliquent que, « tous les risques liés à l’exploitation d’une centrale nucléaire sont pris en compte dans l’étape de la prospection (les études de faisabilité tiennent compte du contexte, y compris sécuritaire, d’éventuels accidents, des intempéries, etc) ».