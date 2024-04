Migrants subsahariens refoulés d’Algérie : Le général Tiani hausse le ton

L’Algérie a intensifié depuis quelques jours ses opérations de rapatriement et de refoulement de migrants subsahariens en situation irrégulière sur son sol. Des rafles policières seraient régulièrement menées dans certains quartiers de Tamanrasset, où vivent des ressortissants subsahariens dont de nombreux nigériens. Niamey est particulièrement préoccupé par la manière dont ces opérations de refoulement de migrants sont menées.





Niamey proteste contre « le caractère violent du mode opératoire utilisé… »





Hier mercredi 03 avril, le Secrétaire général adjoint (SGA) du ministère nigérien des Affaires étrangères, Oumar Ibrahim Sidi, a reçu en audience l’ambassadeur d’Algérie dans le pays, M. Bekhedda Mehdi. Il a profité de l’occasion pour transmettre à son hôte les mots de « protestation du gouvernement nigérien et des plus hautes autorités (du pays) contre le caractère violent du mode opératoire utilisé par les services de sécurité algériens pour mener ses opérations ».





Oumar Ibrahim Sidi a demandé à l’ambassadeur algérien « d’intercéder auprès des autorités compétentes de son pays afin que les opérations de rapatriement et de refoulement des migrants subsahariens décidées par le Gouvernement algérien puissent s’effectuer dans le respect de la dignité, de l’intégrité physique et morale des ressortissants nigériens ainsi que la protection de leurs biens par les autorités algériennes compétentes ».





Que ces opérations de refoulement se passent « conformément aux relations de fraternité… »