Pâques au Burkina : La violente charge de l'ex-archevêque de Ouagadougou contre la bénédiction des couples gays

Au Burkina Faso, le cardinal Philippe Ouédraogo a profité de la messe du dimanche de Pâques célébrée au sanctuaire Notre Dame de Yagma, pour dire le fond de sa pensée sur la bénédiction des couples homosexuels, autorisée par le Vatican.



Le prélat a tout d’abord rappelé le passage de la Genèse qui dit que « Dieu créa l’homme à son image, à l’image de Dieu il le créa ; il les créa homme et femme. Dieu les bénit et leur dit : « soyez féconds et multipliez-vous, remplissez la terre et soumettez-là ». « Le monde voulu par l’éternel est donc marqué, par la différence et la complémentarité : Adam et Eve ! Homme (Vir) et femme (Mulier) », fait remarquer l’homme d’église.



« Le mariage, voulu par Dieu est contesté sous prétexte d’évolution »



De nos jours, dit-il, « cette vérité essentielle semble contestée et ignorée. Le mariage, voulu par Dieu est contesté sous prétexte d’évolution et pourtant la doctrine de l’Eglise est claire : « L’alliance matrimoniale, par laquelle un homme et une femme constituent entre eux une communauté de toute la vie, ordonnée par son caractère naturel au bien des conjoints ainsi qu’à la génération et à l’éducation des enfants, a été élevée entre baptisés par le Christ Seigneur à la dignité du sacrement (canon 1055, 1) ». Face à une « telle clarté de la vision biblique et Magistérielle, rien d’étonnant » que la décision du Vatican de bénir les couples homosexuels ait provoqué une « onde de choc et d’incompréhension et semé confusion et trouble dans les esprits de nombreux fidèles du Christ », estime le Cardinal.



« Les chrétiens africains n’ont pas quitté la religion traditionnelle pour… »



En tout cas, assure t-il, les « chrétiens africains n’ont pas quitté la religion traditionnelle pour embrasser la Religion du Dieu Unique, révélé en Jésus Christ, pour adopter et vivre les tares culturelles des sociétés occidentales qui s’érigent en maîtres et gouverneurs du monde ». C’est d’ailleurs pourquoi, « l’Eglise Famille de Dieu en Afrique à travers un Symposium des conférences épiscopales d’Afrique et de Madagascar (SCEAM) a rejeté cette décision du Vatican, rappelant que les « unions des personnes de même sexe sont contraires à la volonté de Dieu et ne peuvent donc pas recevoir la bénédiction de l’Eglise ». « N’en déplaise à certains détracteurs de l’Afrique, cette position de l’Episcopat Africain est courageuse et lucide, respectueuse de la Révélation biblique et de la culture des Peuples », estime le cardinal Ouédraogo.



Certes, les personnes à tendance homosexuelle, les couples en situation irrégulière doivent être traitées avec respect et dignité, mais on doit leur rappeler que « les unions des personnes de même sexe sont contraire à la volonté de Dieu et ne peuvent donc pas recevoir la bénédiction de l’Eglise ».



L’Eglise doit se « démarquer de son carcan culturel européen »



« Le dicastère pour la doctrine de la foi » a de toute évidence, « failli à sa mission d’aider le Saint Père à s’acquitter de sa mission essentielle d’affermir ses frères dans la foi, de renforcer la communion affective et effective de l’Eglise Universelle et de présider à la charité de l’Eglise catholique», assure l’Archevêque émérite.



In fine, il a invité l’Eglise à se « démarquer de son carcan culturel européen et s’en tenir à sa Mission Rédemptrice, à l’annonce de la Bonne Nouvelle à toutes les nations »