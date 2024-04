Pétrole du Niger : Le "mauvais deal"

Le peuple nigérien n’a plus à prouver sa résilience. Quand la Cedeao le privait de médicaments, d’électricité et de produits de première nécessité, il a su rester stoïque, et soudé derrière son leader le Général Abdourahamane Tiani. Il a dénoncé avec une verve acide ces sanctions de la Cedeao.







La junte doit rester vigilante





Le Niger est aujourd’hui, à l’aube d’une nouvelle vie. Une vie débarrassée des bases militaires de puissances étrangères sur son sol. Les soldats français sont déjà partis. Il ne reste plus que les Américains.





C’est bien de chasser ces forces étrangères venues de l’occident impérialiste, mais la junte doit également rester vigilante face aux autres puissances qui prétendent être les amis du peuple nigérien. La semaine dernière, Niamey a accepté une avance de 400 millions de dollars sur l’exportation de son pétrole brut via le Bénin. L’accord a été signé entre le Premier ministre Ali Mahaman Lamine Zeine et le PDG de la China National Petroleum Corporation Zhou Zuokun, le vendredi 12 avril dans la capitale nigérienne.





Une escroquerie qui ne dit pas son nom





Il est vrai que le Niger a été durement frappé par les sanctions et a besoin d’argent pour honorer ses engagements. Mais doit-il le faire au détriment du peuple nigérien, parce qu’en réalité cet "emprunt" n’est pas gratuit. Le taux d’intérêt est de 7%. Cela s’apparente à une escroquerie qui ne dit pas son nom. Comment la China National Petroleum Corporation peut-il imposer un tel taux d’intérêt à un pays qui sollicite une avance sur l’exploitation de son pétrole. Son pétrole…





Pourquoi Tiani manifeste autant d’empressement pour toucher les dividendes de la manne pétrolière ?





Il est vrai que la CNPC n’est pas une organisation caritative, mais tout laisse croire qu’elle veut se faire encore plus d’argent sur l'or noir nigérien. Le comble, c’est que Niamey s’engage à payer en intérêt des sommes grasses à un partenaire qui exploite son propre pétrole. Le deal est mauvais.





De toutes les façons, celui qui a sollicité une avance c’est bien le Niger. On pourrait donc se demander pourquoi le général Tiani manifeste autant d'empressement pour toucher les dividendes de la manne pétrolière.





Que fait-on des avoirs dégelés et des milliards du FSSP ?





A quoi servent les milliards de FCFA du Fonds de la Solidarité pour la Sauvegarde de la patrie (FSSP) ? A quoi servent les avoirs du gouvernement qui sont de nouveau accessibles après la levée des sanctions de la Cedeao ? Les militaires au pouvoir à Niamey ne peuvent-ils pas puiser dans ces fonds, en attendant d’avoir accès aux dividendes de l’exportation du pétrole brut ? Autant de questions qu’on peut légitimement se poser.





Rappelons que l’avance sollicitée par l’Etat du Niger sera remboursée sur 12 mois avec le taux d’intérêt connu de tous.